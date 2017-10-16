【中央網路報】

德明科大致力兩岸學術交流，2017年9月11日至12日受邀參加「2017東盟職業教育聯展暨論壇」。本次受邀是在廣西壯族自治區南寧市舉辦第14屆東盟職業教育博覽會時，德明財經科技大學受主辦單位邀請，由財金學院張璠院長、財稅系倪仁禧主任、研發處林秋香組長代表參加，參展期間與大陸各省市與東盟諸國等一百多個單位優秀教育機構代表交流。該校配合政府推動教育新南向政策受邀參展，與大陸各省市及柬浦寨、泰國、越南、緬甸、馬來西亞、汶萊、菲律賓、印尼、新加坡、佬沃、香港及澳洲等學校交換職業教育心得。在酷暑悶熱天氣中該校在主辦單位安排的攤位上卯足全勁行銷德明，展出該校各系所特色，其中「冷鏈國際流通技優人才整合培育計畫」及「雲端智慧金融暨網路技優人才跨領域整合培育計畫」博得與會參觀貴賓讚揚。該校藉此機會與廣西多所大學及技術學院交換研發成果，啟動校際多方合作。聯絡人：財政稅務系暨不動產學程倪仁禧主任聯絡電話：02-26585801ext：2750(金嘉珍報導)