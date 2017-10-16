台灣/德明科大 受邀東盟職業教育博覽會參展中央網路報 (2017-10-16 16:50)
該校配合政府推動教育新南向政策受邀參展，與大陸各省市及柬浦寨、泰國、越南、緬甸、馬來西亞、汶萊、菲律賓、印尼、新加坡、佬沃、香港及澳洲等學校交換職業教育心得。在酷暑悶熱天氣中該校在主辦單位安排的攤位上卯足全勁行銷德明，展出該校各系所特色，其中「冷鏈國際流通技優人才整合培育計畫」及「雲端智慧金融暨網路技優人才跨領域整合培育計畫」博得與會參觀貴賓讚揚。該校藉此機會與廣西多所大學及技術學院交換研發成果，啟動校際多方合作。
聯絡人：財政稅務系暨不動產學程倪仁禧主任聯絡電話：02-26585801ext：2750
(金嘉珍報導)
【中央網路報】
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