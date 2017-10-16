台灣/德明科大邀請李世暉教授演講—日本與南北韓的恩怨情仇中央網路報 (2017-10-16 16:52)
一、 談到「北韓的核導威脅」，雖然看似對日本威脅嚴重，卻是有意無意之間，在與安倍政權唱雙簧，為安倍政權解除危機，提升與韓國的雙邊關係。安倍政權也充分利北韓的核導威脅，不但逐步推動「自衛隊入憲」計畫，更趁機提高日本的國防經費。
二、 其次講到「朝鮮半島與日本的國家安全」，雖然在十三世紀與十六世紀，日本與朝鮮似因中國的介入而產生國防牽連，但從明治維新開始，日本國內即興起「征韓論」的主張，當時日本認為，若無法控制海洋對岸的朝鮮半島，日本隨時會受到大陸國家（中國、俄羅斯）的威脅。
三、 第二次世界大戰後，美國原本要將日本打造成「非武裝」、「非軍事」的和平主義國家。但是1905年韓戰爆發，不僅讓日本成為戰爭的前線，也讓日本以「自衛隊」的形式重新進行軍備武裝。
四、 第三部分談到「反日、嫌韓與民族主義」。在韓國方面，為何始終擺盪在「親日」與「反日」之間呢？其中原因，不外日本的殖民統治、強徵與奴役朝鮮人、慰安婦等歷史問題。此外，安倍政權上臺後，讓韓國人興起了「日本右派再起」的憂慮。然而，韓國從朴正熙執政後，不但接受了來自日本的巨額經濟援助金，也依賴日本扶植了財閥發展經濟，讓韓國邁入現代化，使財閥、保守政府與親日派形成穩固的利益體系。
五、 由於韓國擺盪在「親日」與「反日」之間，使日本人對韓國的好惡觀感也出現上下震盪的情形。推究其因，單就日本方面言之，於地緣政治，勢必與韓國合作，方得穩固朝鮮半島形勢；於殖民歷史，日韓之間橫亙諸多敏感議題；於經貿互動，兩國之間脣亡齒寒，卻又勢必相互競爭；在日朝鮮人約有65萬人存乎日本社會之中，對日本社會治安、國防安全，存在諸多威脅，在在影響日本人對韓國人的觀感。
六、 最後講到日韓兩國互動的「新常態」。由於美俄對峙的冷戰時期，日韓之間具有地緣政治、經貿互動的共同利益。即便在「殖民歷史」與「在日韓鮮人問題」上出現歧異，但彼此之間的觀感，在冷戰體制的制約下，並不會出現太過劇烈的變動。
七、 然而，目前的日韓互動過程中，約制雙方人民觀感的「隧道障礙」（彼此理解的共同利益）逐漸消失；其結果使得雙方人民觀感，極容易受到突發事件、單一事件的影響，而出現大幅的波動。在可預見的未來，若日本與韓國無法重新建構彼此的共同利益認知，頻繁變動、不穩定的關係，將成為日韓兩國互動的「新常態」。
聯絡人：通識教育中心 朱介國主任 聯絡電話：（02）2658-5801ext:2790
(金嘉珍報導)
【中央網路報】
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