德明財經科技大學榮獲區域教學資源中心計畫教學增能學校106年度延續計畫補助。該校通識教育中心承辦「國際思維與多元文化攝影文學展」,邀請105學年度修習大一及大二英文全體學生參賽,攝影主題訂為:拍攝身旁的多元文化與全球化的現象,並以英文文句將圖像附予意義,創作一篇攝影文學。總計收到1,800餘件作品。歷經嚴格評選,最終由18件作品脫穎而出,並再由4位英文老師將文句修改潤飾,106年9月15日至9月19日於該校綜合大樓第二閱覽室展出。入選的18位作者,分別為:林育辰(媒四甲),作品為The Globalization of “Family Mart” in China;嵇凱玟(風保三甲),作品為A Starbucks Located in an Old West Styles Building、陳銘郁(會展三乙),作品為Two Cultures Contact in a Tang-Yuang;陳祐慈(保金二甲),作品為Two Cultures Contact in a dish;盧冠伶(金五丙),作品為The Globalized Sand Sculptures in Fulong, Taiwan;吳瓔芳(行三丙),作品為Two Cultures Contact in a Cup of Coffee;黃楷(貿三甲),作品為Connecting Different Countries Together to From a Beautiful World;徐瑞一(行三乙),作品為The Globalization of Chinese Farmers’ Almanac;韓沛璇(金三丙),作品為A Starbuck Cafè in Shanghai;陳文政(企三乙),作品為A Snack in Tamsui;邱奕嘉(資三甲),作品為Japanese Soba Noodles in Taiwan;王怡方(應二乙),作品為Menus printed in Chinese and English in Manhattan’s Chinatown、陳彥豪(應二乙),作品為Korean Kimchi Instant Noodles in Taiwan;張庭瑄(金二乙),作品為The Supermarket is a Globalized Place;許旻儒(會二甲),作品為Globalization and Imported Fruits;梁惟婷(財三甲),作品為You Can Buy Foods from All Over the World Somewhere;余怡葶(媒三甲),作品為A Very Multi-Cultural Street in Zhonghe;史哲仲(原貿四甲,已畢業),作品為Globalization of McDonald in Thailand。這些作品因為內容切題,可以點出全球化與全球在地化的精髓,故能入選獲展。18件作品豐富精彩,無法一言以蔽之,歡迎看倌至該校綜合大樓四樓通識中心藝術走廊一遊,藉機培養國際思維與多元文化的國際素養,豈不快哉!聯絡人:通識教育中心朱介國主任電話:(02)26585801ext:2790(金嘉珍報導)