台灣/德明科大 舉行國際思維與多元文化攝影文學展中央網路報 (2017-10-16 16:54)
入選的18位作者，分別為：林育辰（媒四甲），作品為The Globalization of “Family Mart” in China；嵇凱玟（風保三甲），作品為A Starbucks Located in an Old West Styles Building、陳銘郁（會展三乙），作品為Two Cultures Contact in a Tang-Yuang；陳祐慈（保金二甲），作品為Two Cultures Contact in a dish；盧冠伶（金五丙），作品為The Globalized Sand Sculptures in Fulong, Taiwan；吳瓔芳（行三丙），作品為Two Cultures Contact in a Cup of Coffee；黃楷（貿三甲），作品為Connecting Different Countries Together to From a Beautiful World；徐瑞一（行三乙），作品為The Globalization of Chinese Farmers’ Almanac；韓沛璇（金三丙），作品為A Starbuck Cafè in Shanghai；陳文政（企三乙），作品為A Snack in Tamsui；邱奕嘉（資三甲），作品為Japanese Soba Noodles in Taiwan；王怡方（應二乙），作品為Menus printed in Chinese and English in Manhattan’s Chinatown、陳彥豪（應二乙），作品為Korean Kimchi Instant Noodles in Taiwan；張庭瑄（金二乙），作品為The Supermarket is a Globalized Place；許旻儒（會二甲），作品為Globalization and Imported Fruits；梁惟婷（財三甲），作品為You Can Buy Foods from All Over the World Somewhere；余怡葶（媒三甲），作品為A Very Multi-Cultural Street in Zhonghe；史哲仲（原貿四甲，已畢業），作品為Globalization of McDonald in Thailand。這些作品因為內容切題，可以點出全球化與全球在地化的精髓，故能入選獲展。
18件作品豐富精彩，無法一言以蔽之，歡迎看倌至該校綜合大樓四樓通識中心藝術走廊一遊，藉機培養國際思維與多元文化的國際素養，豈不快哉！
聯絡人：通識教育中心朱介國主任電話：（02）26585801ext:2790
(金嘉珍報導)
【中央網路報】
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