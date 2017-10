【中央網路報】

德明財經科技大學教學資源中心為因應教學革新的時代來臨,榮幸邀請到中山大學陳年興教授蒞臨演講「翻轉教室-Flipped teaching with six types of classroom」,與全校教師分享教學不同的思考方向。翻轉教室起源於美國的新教學模式,概念是由學生在家中先行觀看老師或其他人準備的課程內容,到學校後,由學生再和老師一同完成作業,並且進行問題討論。陳教授一開場即以「每位老師都應該重新認識並定義所謂的『教室』」這句話打破在座老師既定的思維,並指出現行正規教育系統的價值與日遞減,學生除了上課和日常作息外,花在「非正規學習管道」的時間與日增進,對此現行的學校教育模式勢必要因應調整,與學生同軌採用非正規教育的模式、載體、工具等,來培養學生日趨豐富的多元性發展。陳教授明確點出方向,現今的教學策略佈局,應知己知彼,才能百戰百勝,要知道「戰場在哪裡,就往戰場去」,並將學習者的所有權(learner's ownership)回歸到學生手上,如此才能提升學習者的學習成效,進而達到深化學習(deep learning)的效果。陳教授指明,高校若為求「學生適性」而開發課程會耗費教師太多的成本,但透過翻轉教室模式便可結合諸多教師們的成果,以共同解決各種教學窒礙。善用社群媒體和通訊軟體等科技工具,學生能即時回覆及上傳作品、還能達到互相觀摩學習的效果;如:在北京師範大學授課時,學生們使用同步網路教室和移動教室(微信),在網路雲端尋找資訊並同步更新的學習模式。面對自己教學的成功案例,陳教授幽默地說:「現在學生不會再問老師在哪裡,因為老師就在雲端裡」。此次專題演講教師們受益良多,幫助極大,期此次講演的思維轉變能使與會教師具更多元的角度去思考及設計課程,提升與調整未來的教學方式。聯絡人:教學資源中心 陶淑瑗主任 聯絡電話:(02)26585801ext:2101(金嘉珍報導)