西洋拳、中國拳、泰拳、柔術百家爭鳴中央網路報 (2017-10-16 17:03)
本賽事比照國際賽事標準，依選手體重分為男子八個量級，女子二個量級，共計41位選手同場爭奪明年2月3、4日小巨蛋的年度冠軍戰門票。
15日戰況激烈。曾於今年6月前往新加坡參加亞洲綜合格鬥錦標賽的三位台灣選手，僅有雛量級的林禾順成功晉級決賽；可惜在冠軍賽中未能一鼓作氣，由來自台中、擔任有氧老師，擅長拳擊，去年才邁入綜合格鬥領域的汪政北成功拿下進軍2018年2月3日在台北小巨蛋的RFC-WOTD年度業餘冠軍賽的門票。
男子組次中量級，則由代表武甲總合武術運動館的葉俊宏，僅花了2分25秒，在第一回合結束前數秒PK成功，贏得資深的勇猛泰拳選手Mohamed lssa，全場觀眾給予熱烈的掌聲。
今年12月23日將舉行第二分站賽，兩場賽事的勝者將能踏上明(2018)年2月3日於台北小巨蛋舉行的總冠軍賽，在最受矚目的鐵籠內一決雌雄。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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