【中央網路報】

男子組 羽量級(-145磅)進行勢格鬥運動館楊昇諺擊退新竹鬥陣俱樂部Piotr Pawel以及莊峻豪，奪下羽量級組的冠軍(圖片由中華民國綜合格鬥協會提供)男子組次中量級，則由代表武甲總合武術運動館的葉俊宏，僅花了2分25秒，在第一回合結束前數秒PK成功，贏得資深的勇猛泰拳選手Mohamed lssa，全場觀眾給予熱烈的掌聲(圖片由中華民國綜合格鬥協會提供)來自台中、擔任有氧老師，擅長拳擊，去年才邁入綜合格鬥領域的汪政北成功贏得男子組雛量級冠軍，拿下進軍2018年2月3日在台北小巨蛋的RFC-WOTD年度業餘冠軍賽的門票(圖片由中華民國綜合格鬥協會提供男子組次中量級(-170磅)八強- 資深泰拳選手Mohamed Issa(右)對上「武甲總合武術運動館教練段冠慈(左)。Mohamed Issa歷經三回合比賽獲勝，晉級八強(圖片由中華民國綜合格鬥協會提供)新竹鬥陣俱樂部的黃證愷，今天成功展現與世大運散打隊進行訓練後的成長，奪得男子組中量級的冠軍(圖片由中華民國綜合格鬥協會提供)新竹鬥陣俱樂部的黃證愷，今天成功展現與世大運散打隊進行訓練後的成長，奪得男子組中量級的冠軍(圖片由中華民國綜合格鬥協會提供) 擁有75個授權協會、全球最大的綜合格鬥機構 – IMMAF國際綜合格鬥聯合會主席Kerrith Brown於(15日)頒發證書予中華民國綜合格鬥協會王尊侃理事長，宣佈協會正式加入IMMAF！中華民國綜合格鬥協會並於今天舉辦第一屆IMMAF業餘綜合格鬥RFC-WOTD 冠軍賽第一分站賽，於台北體育館紅館熱鬧開打。本賽事比照國際賽事標準，依選手體重分為男子八個量級，女子二個量級，共計41位選手同場爭奪明年2月3、4日小巨蛋的年度冠軍戰門票。15日戰況激烈。曾於今年6月前往新加坡參加亞洲綜合格鬥錦標賽的三位台灣選手，僅有雛量級的林禾順成功晉級決賽；可惜在冠軍賽中未能一鼓作氣，由來自台中、擔任有氧老師，擅長拳擊，去年才邁入綜合格鬥領域的汪政北成功拿下進軍2018年2月3日在台北小巨蛋的RFC-WOTD年度業餘冠軍賽的門票。男子組次中量級，則由代表武甲總合武術運動館的葉俊宏，僅花了2分25秒，在第一回合結束前數秒PK成功，贏得資深的勇猛泰拳選手Mohamed lssa，全場觀眾給予熱烈的掌聲。今年12月23日將舉行第二分站賽，兩場賽事的勝者將能踏上明(2018)年2月3日於台北小巨蛋舉行的總冠軍賽，在最受矚目的鐵籠內一決雌雄。(蘇松濤報導)