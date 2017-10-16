盟創科技2017 BBWF寬頻展，展現新一代智慧家庭網絡連結技術中央網路報 (2017-10-16 17:07)
盟創科技今宣佈，將參與10月24日至26日在德國舉行的「寬頻世界論壇Broadband World Forum 2017 (BBWF)」，以「Next Generation Home Connectivity Solutions」為主軸，展出最新的802.11ax, 10G PON, G.fast, 35b, Voice Controller, Whole Home Wi-Fi與數位家庭解決方案。
隨著對網絡速度的需求不斷增加，盟創科技提供電信服務商更高速性能的產品及技術，協助他們在佈建上更具彈性及效率。盟創最新的G.fast 及35b技術產品，在短時間內可同步資料流，網路上的傳遞速度可實現高達300Mb/s下行速率和100Mb/s上行速率，讓使用者體驗更優質的連網品質。
在數位家庭產品方面，盟創的語音控制器產品不僅提供全速的Wi-Fi連結訊號，透過語音的方式就能控制音樂播放、開/關燈、警報提醒等功能，並讓使用者在家中的每個角落都能體驗到高速且穩定的Wi-Fi環境，以滿足智慧家庭雲端生活和家庭管理的需求。
更多盟創相關資訊請洽 www.mitrastar.com
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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