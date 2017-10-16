漫威電影《蟻人與黃蜂女》正在亞特蘭大片場拍攝中，片場照也時不時地被網友曝光。今天，外媒Justjared就曝光了幾張最新的片場照，照片中正是邁克爾·道格拉斯扮演的漢克·皮姆博士，看來這位演員已經開始拍攝他的戲份了。

在漫畫中，漢克·皮姆是一代蟻人，也是二代黃蜂女的父親。現任蟻人是二代斯科特·朗。片場照中的皮姆博士既有比較中規中矩的日常服飾，也有身著FBI制服的照片。從照片來看他穿FBI制服時行蹤神秘，不知道劇情會怎樣發展。

《蟻人與黃蜂女》繼續由佩頓·里德執導，將於2018年7月6日在美國上映，中國內地有望引進。