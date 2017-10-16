剛開始玩《NBA2K18》的朋友往往會選擇比較保守進攻策略，不過其效果並不好，究竟哪些過人與投籃動作組合在一起好用呢？今天小編帶來「nba2k吧」分享的《NBA2K18》進階運球及投籃操作教程，有需要的玩家跟小編一起來看吧。

胯下運球突破

①運球狀態下，右搖桿推向籃筐方向，觸發節奏運球。

②待勒布朗做出第一個胯下動作后，迅速按住加速鍵+左搖桿推向突破方向。

注意：

胯下換手運球銜接突破時，朝持球手方向突破還是無球手方向突破，請結合防守情況選擇。

勒布朗的節奏運球第一步即是胯下，有同樣節奏運球的球員也可參考使用。

體前變向突破（1）

①運球狀態下，右搖桿推向無球手方向。

②推完右搖桿，立即按住加速鍵+左搖桿推向突破方向（以上圖為例，突破方向即為球員右前方）。

注意：

兩步操作之間要迅速銜接，不要等第一步操作做出動作后再做。

體前變向突破（2）

①運球狀態下，右搖桿推向無球手方向的偏斜後方。

②推完右搖桿，立即按住加速鍵+左搖桿推向突破方向（以上圖為例，突破方向即為球員右前方）。

注意：

兩步操作之間要迅速銜接，不要等第一步操作做出動作后再做。

追求第二種體前變向動作又實在掌握困難的夥伴，可嘗試在控制器設置頁，將<專家搖桿定向>選為<獨立進行>。這樣，操作方向將不會隨鏡頭和球員朝向發生改變。當然，最重要還是看個人習慣。

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胯下運球接後撤步投籃（1）

①運球狀態下，右搖桿推向無球手和球員背部之間的方向，觸發胯下換手運球。

②此時，左搖桿推向無球手的斜後方+按投籃鍵，觸發後撤步（拜佛？）。

③按投籃鍵完成投籃。

注意：

第二步里的無球手指的是胯下換手后的無球手。

胯下運球接後撤步投籃（2）

①運球狀態下，右搖桿推向籃筐方向，觸發節奏運球。

②待勒布朗做出第一個胯下動作后，左搖桿推向無球手的斜後方+按投籃鍵，觸發後撤步。

③按投籃鍵完成投籃。

注意：

第二步里的無球手指的是胯下換手后的無球手。

勒布朗的節奏運球第一步即是胯下，有同樣節奏運球的球員也可參考使用。

長試探步投籃

①持球狀態下，朝著籃筐推一下右搖桿，觸發試探步假投動作。

②在做出試探步時迅速按投籃鍵完成投籃。

注意：

此試探步比普通非軸心腳方向試探步，動作幅度大。做出該試探步后，如出手空間足夠直接按投籃，取代本應接下來觸發的原地假投動作，即為上圖動作。

原地後撤步投籃

①持球狀態下，按住加速鍵+右搖桿推向球員身後方向，觸發後撤步。

②按投籃鍵完成投籃。

建議配合試探步使用，如上圖。

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