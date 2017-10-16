新浪科技訊 10月16日下午消息，阿里巴巴今日宣布，微軟亞洲研究院首席研究員聶再清博士、谷歌Tango和DayDream項目技術主管李名楊博士入職阿里人工智慧實驗室（以下簡稱AI Labs）。其中聶再清將擔任AI Labs北京研發中心總負責人，李名楊任AI Labs機器視覺傑出科學家。

據介紹，聶再清博士此前就職於微軟亞洲研究院，任首席研究員，主要負責微軟自然語言理解、實體挖掘的研發工作，相關技術已經應用在Bing、Office、Cortana等產品上。他加入AI Labs之後，除負責北京研發中心的各項研發工作外，還將重點突破知識圖譜和自然語言理解這兩個研究方向。

李名楊博士此前就職於谷歌，擔任Daydream/Tango項目技術主管。他的主要研究領域是視覺-慣導里程計(VIO)和即時定位與地圖重建(SLAM)，並在該領域擁有20多篇頂級論文及相關專利。在谷歌期間，他的研究重心為多感測器融合和SLAM領域，包括技術的理論創新和商業化。

10與11日，阿里巴巴宣布成立承載「NASA計劃」的實體組織——「達摩院」，定位於進行基礎科學和顛覆式技術創新研究。馬雲表示，未來3年內，將為達摩院投入1000億元以上。他還要求，達摩院在未來必須超越微軟谷歌等實驗室。

業內認為，這是達摩院成立后的「第一槍」，聶再清與李名楊的入職，也預示AI Labs未來的產品方向，除了天貓精靈這一語音交互產品外，很有可能會推出基於視覺交互，甚至「機器人」類型的人工智慧產品。（韓大鵬）