？？？？科技日報訊？（記者張強？通訊員庄穎娜）記者近日從北京解放軍307醫院獲悉，一項國際多中心臨床研究結果再次印證：應用微移植治療老年白血病，療效明顯高於傳統移植和化療。相關研究成果論文日前發表於美國權威期刊《美國醫學會雜誌—腫瘤》。

？？？？該研究觀察了來自中國、美國、西班牙的185例老年初診急性髓系白血病患者接受微移植后的療效，結果顯示這些患者白血病完全緩解率高達74.6%，2年總生存率達50.2%，嚴重感染和器官衰竭發生率分別僅為8%、2.2%，在不採取預防措施的情況下，僅有1.1%的患者出現急性移植物抗宿主病（排異反應）癥狀。據了解，即使針對中青年急性髓系白血病，採用化療治愈率也只有不到40%，造血幹細胞移植治愈率最高可達70%左右，但併發症發生率高，移植相關死亡率高，老年患者更是達不到這個療效。

？？？？這是該院血液內科主任、博士生導師艾輝勝領銜的「國際微移植興趣研究組」首次發表國際多中心臨床研究結果。微移植無需白細胞抗原配型相合，供者來源廣泛，在健康供體造血幹細胞的支持與保護下，老年患者也能夠接受標準的化療，而且併發症減少。