？？？？新華社北京10月15日電？古人到野外時會帶些什麼食物？考古學家最新發現的4000年前的青銅器時代木質飯盒給出了答案。

？？？？瑞士考古學家日前在瑞士西南部的伯尼茲阿爾卑斯地區的勒奇山發現了這一木質飯盒，以及一些弓箭、繩索和皮革製品等器物。它們位於接近2700米山頂的一處岩石庇護所內。

？？？？美國趣味科學網站援引瑞士伯爾尼州政府的考古學家雷古拉·居布萊的話說，通過碳14測年分析，這些器物應屬於約4000年前青銅器時代的獵人或牧民。他們可能在山口的一塊大石頭下躲避風雪時留下這些物品。

？？？？這一飯盒大體是圓形的，主體由瑞士松、柳樹和歐洲落葉松製成，盒內還殘存有「神秘」食物殘渣。經分析發現，這是由小麥、黑麥、大麥等多種穀物研磨成的粉狀物。

？？？？居布萊說，這些粉狀物在當時可能用於混合水或牛奶食用，因為登山時「只帶著麵粉會更輕便」。

？？？？早在2011年，附近小木屋的看守者在勒奇山口遛狗時就發現了這處考古點。考古發掘工作於2012年開始，但惡劣天氣一直阻礙了發掘進程，直到最近山頂積雪加速消融，才讓這些古代器物解凍，露出了「廬山真面目」。

？？？？考古學家說，被發現的飯盒和弓箭等證明青銅時代的山民中就有獵人存在，勒奇山口現在仍是主要獵區，分佈著大量岩羊、野山羊等獵物。不過，這些器物也可能是牧民留下的，他們攜帶弓箭以保護家畜免受熊或狼的捕食。