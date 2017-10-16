海上風機發電量是陸上同級設備三倍北京新浪網 (2017-10-16 02:33)
？？？？科技日報北京10月15日電？（記者房琳琳）《科學》雜誌日前報導稱，一項新的研究顯示，海上浮動風力發電機產生的電力是陸地同級別風力發電機的三倍，證明這種技術擁有巨大的能源潛力。
？？？？研究人員此前估計，陸地風力發電機每平方米能提供7瓦特的功率，但最近的建模表明，在大規模安裝時，陸地風電機每平方米可能只提供1瓦特功率。問題在於，渦輪風機減弱了下游的風力，造成了一個被稱為「風影」的現象，其影響比此前預測的要大得多。
？？？？美國加州卡內基科學研究所的科學家想知道，渦輪風機安裝在氣流比陸地強70%的開放海洋中，是否也面臨同樣的問題。他們使用氣候模型進行了模擬實驗，大氣科學家安娜·奧納納和氣候學家肯·卡爾迪耶發佈的論文稱，放置在北大西洋的渦輪風機，可以產生堪薩斯州農場同級別風力發電機三倍的電力。
？？？？雖然離岸風力發電機互相很靠近，仍然會遇到彼此的「風影」現象，但同時也能有效地將快速高層風中的能量混合到海洋表面，使海平面風速加快，附近風機能量得到補充，受「風影」影響的發電機因而能保持持續的高效率發電能力。
？？？？加利福尼亞大學物理學家查理·讚德評論說，作者對大氣動力進行了「精闢」分析，但同時認為，論文的「能源政策相關性較低」，因為文中設想的風機密度，是基於未來幾十年在海上建造風力發電廠的概念。到目前為止，由於施工和運營成本高，只有少數幾家公司在著手建設浮動風力發電廠。論文作者表示，他們的調查結果應該有助於這些公司克服上述障礙。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
18w 省電燈管．led 省電燈管．奇異 GE 3U 20W 省電燈管．GE 省電燈管．飛利浦 省電燈管．GE 3U 省電燈管．省電燈管．GE 3U 20W 省電燈管．省電燈管 13w．27W 省電燈管．綠流明 省電燈管 隨插即用．PHILIPS 飛利浦 省電燈管．東亞 t5 14w 省電燈管
泰國牙套妹蛻變美照 摘下牙套的她簡直像換了一個人【北京新浪網】
又雙叒叕賣關子？10月16日晚公佈「引力波重要發現」【北京新浪網】
iPhone 8「十連裂」 專家稱或是電池安全線路出問題【北京新浪網】
到底買不買 蘋果稱iPhone X萬元售價真心不貴【北京新浪網】
全球機器人產業規模越來越大 但谷歌把機器人弄糟了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》