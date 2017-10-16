？？？？科技日報北京10月15日電？（記者房琳琳）《科學》雜誌日前報導稱，一項新的研究顯示，海上浮動風力發電機產生的電力是陸地同級別風力發電機的三倍，證明這種技術擁有巨大的能源潛力。

？？？？研究人員此前估計，陸地風力發電機每平方米能提供7瓦特的功率，但最近的建模表明，在大規模安裝時，陸地風電機每平方米可能只提供1瓦特功率。問題在於，渦輪風機減弱了下游的風力，造成了一個被稱為「風影」的現象，其影響比此前預測的要大得多。

？？？？美國加州卡內基科學研究所的科學家想知道，渦輪風機安裝在氣流比陸地強70%的開放海洋中，是否也面臨同樣的問題。他們使用氣候模型進行了模擬實驗，大氣科學家安娜·奧納納和氣候學家肯·卡爾迪耶發佈的論文稱，放置在北大西洋的渦輪風機，可以產生堪薩斯州農場同級別風力發電機三倍的電力。

？？？？雖然離岸風力發電機互相很靠近，仍然會遇到彼此的「風影」現象，但同時也能有效地將快速高層風中的能量混合到海洋表面，使海平面風速加快，附近風機能量得到補充，受「風影」影響的發電機因而能保持持續的高效率發電能力。

？？？？加利福尼亞大學物理學家查理·讚德評論說，作者對大氣動力進行了「精闢」分析，但同時認為，論文的「能源政策相關性較低」，因為文中設想的風機密度，是基於未來幾十年在海上建造風力發電廠的概念。到目前為止，由於施工和運營成本高，只有少數幾家公司在著手建設浮動風力發電廠。論文作者表示，他們的調查結果應該有助於這些公司克服上述障礙。