產業界

本報記者？張佳星

？？？？「我們可以用智能經濟的概念區分傳統經濟。」日前，國務院發展研究中心、產業經濟研究部主任王曉明，在人工智慧產業創新啟動大會上為智能經濟下定義：信息技術為基礎，人工智慧為支撐，以智能化產業和產業的智能化為重點，來推動新的經濟發展。「智能汽車，現在被認為是智能手機之後的下一個規模化的智能產品。」王曉明說，此外還有智能農業、智能物流、智能城管、智能健康……

？？？？他的語境下，「智能」像一個有磁力的「魔球」，給不同產業賦予魔力的「磁」。「風口」洶湧而來，政府、企業、區域要使出哪些招數才能接得住？

？？？？「未來幾年，人工智慧將從功能性體驗躍升到經濟體驗階段，」中國虛擬現實產業聯盟秘書長唐斌說，「我們將經歷『風口』的到來。」

？？？？從技術到落地，產業鏈條該如何畫得出彩？為尋找答案，唐斌調研對比、梳理了全球的AI技術、金融和產業分佈情況。他說，人工智慧領域可以分為基礎層、核心技術層、應用層。「傳統的晶元、感測器等屬於基礎層，計算機視覺、語音識別等是核心技術層，應用層則分屬於不同行業。」

？？？？在基礎層，全球擁有人工智慧影響力的大學前30名中28所大學來自美國，2所來自以色列。「基礎層面，做生態布局的有亞馬遜、谷歌、微軟，做核心晶元、器件的有英特爾、IBM、英偉達。」唐斌認為，基礎層我們是缺位的。

？？？？那我們在哪？相較而言，中國在應用層面擁有得天獨厚的優勢。「視覺、語音等技術處於領先地位，累計專利申請量位居第一。」唐斌說，「投資導向看，71%獲得投資的人工智慧企業在做技術落地應用。」

？？？？政策加碼、投資傾斜，這都是AI中國所特有的氣質，對國際市場而言有著強大的吸引力。

？？？？「北航在香河建立了智能技術與機器人研究中心，在那裡我們離產業更近，」在日前召開的2017中關村創新創業季之首屆京津冀協同創新高峰論壇上，北京航空航天大學機器人研究所所長陳殿生說，「我們創新了合作模式，與太庫科技在河北香河共建了智能技術與機器人協同創新平台模式。」

？？？？然而，這樣的合作在過去並不常見。王曉明說，調研發現北京對河北存在「虹吸」和「蛙跳」並存的效應。「虹吸」是北京把河北高端的人才和資本吸走，而「蛙跳」則是北京科研院校的科研成果，往往是跳過河北、天津，在長三角、珠三角這樣的地方轉化，比例高達七成以上。

？？？？如何讓「虹吸」和「蛙跳」的「怪現狀」發生轉變？人工智慧產業成為下一個可能「翻盤」的落腳點。國務院出台的《京津冀協同發展的規劃綱要》中，明確了三地的定位，北京重點發展高精尖產業，其他產業要進行轉移。王曉明說，這些優勢都決定了大廠這樣的河北縣域在產業選擇和產業定位上有自己的特殊性，要往新興產業和智能經濟、智能產業的方向發力。「吸引企業落戶，形成產業發展生態，定位未來，真正為縣域本地產業發展起到助推器的作用，把未來的農業、交通、物流等縣域產業的發展提到一個新高度。」