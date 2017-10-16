防治糖尿病或可從「腸」計議北京新浪網 (2017-10-16 02:33)
？？？？科技日報訊？（記者俞慧友）「對人體腸道菌群的了解，從全球研究來看，只能算剛開始。但研究表明，腸道菌群可通過其基因、中間產物、代謝活力影響人體代謝、免疫等功能。腸道菌群的調整，將成為未來防治糖尿病等代謝疾病的新靶點。」日前，在北京召開的「中國研究型醫院學會糖尿病學專業委員會第二屆學術年會」上，北京協和醫院糖尿病中心副主任，中華醫學會糖尿病學會常委兼營養學組組長肖新華說。
？？？？肖新華表示，人體腸道中寄居著種類超過1000種、總重量大約2公斤的微生物。其中，1/3的微生物具普遍性，2/3的微生物具特異性。它們的基因數量為人類自身的100—150倍，可謂人體健康的「第二基因組」。「腸道菌群具消化、代謝、提取營養等功能。研究表明，糖尿病患者腸道菌群和健康人不同。糖尿病患者的腸道普通擬桿菌和雙歧桿菌含量均有下降。」
？？？？這一研究也得到多方印證。薩爾格倫斯卡學院和吉羅納大學最近的一項研究表明，控制血糖的經典藥物二甲雙胍，其控制血糖的機理，也是通過調節腸道微生物群獲得。該結果近期發表在著名學術期刊《自然·醫學》上。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
18w 省電燈管．led 省電燈管．奇異 GE 3U 20W 省電燈管．GE 省電燈管．飛利浦 省電燈管．GE 3U 省電燈管．省電燈管．GE 3U 20W 省電燈管．省電燈管 13w．27W 省電燈管．綠流明 省電燈管 隨插即用．PHILIPS 飛利浦 省電燈管．東亞 t5 14w 省電燈管
- Lee 羽絨無袖外套 連帽 -男款-配色
- ASUS VA32AQ 32型 IPS 廣視角電腦螢幕
- 【喜特麗】JT-288AS 晶焱玻璃檯面爐
- BCBGIRLS太陽眼鏡 熱門水銀鏡面款 (黑-金) #BG3016 C16S
- 【Samsonite RED】CLAKEN 休閒生活中性機筆電後背包M 14吋
- CASIO卡西歐 Baby-G超人氣閃亮耀眼風格運動雙顯錶 BA-111-4
- 【尚牛床墊】三線20mm乳膠舒柔布硬式彈簧床墊-單人特大4尺
- 【Berghaus 貝豪斯】女款AT OPTIC保暖刷毛連帽外套H22FR2灰
- 【喜特麗】數位恆溫強制排氣熱水器13L(JT-H1322)
- 【Samsung】Galaxy J7 Prime 八核心5.5吋4G LTE雙卡機(贈保
泰國牙套妹蛻變美照 摘下牙套的她簡直像換了一個人【北京新浪網】
又雙叒叕賣關子？10月16日晚公佈「引力波重要發現」【北京新浪網】
iPhone 8「十連裂」 專家稱或是電池安全線路出問題【北京新浪網】
到底買不買 蘋果稱iPhone X萬元售價真心不貴【北京新浪網】
全球機器人產業規模越來越大 但谷歌把機器人弄糟了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》