？？？？科技日報訊？（記者俞慧友）「對人體腸道菌群的了解，從全球研究來看，只能算剛開始。但研究表明，腸道菌群可通過其基因、中間產物、代謝活力影響人體代謝、免疫等功能。腸道菌群的調整，將成為未來防治糖尿病等代謝疾病的新靶點。」日前，在北京召開的「中國研究型醫院學會糖尿病學專業委員會第二屆學術年會」上，北京協和醫院糖尿病中心副主任，中華醫學會糖尿病學會常委兼營養學組組長肖新華說。

？？？？肖新華表示，人體腸道中寄居著種類超過1000種、總重量大約2公斤的微生物。其中，1/3的微生物具普遍性，2/3的微生物具特異性。它們的基因數量為人類自身的100—150倍，可謂人體健康的「第二基因組」。「腸道菌群具消化、代謝、提取營養等功能。研究表明，糖尿病患者腸道菌群和健康人不同。糖尿病患者的腸道普通擬桿菌和雙歧桿菌含量均有下降。」

？？？？這一研究也得到多方印證。薩爾格倫斯卡學院和吉羅納大學最近的一項研究表明，控制血糖的經典藥物二甲雙胍，其控制血糖的機理，也是通過調節腸道微生物群獲得。該結果近期發表在著名學術期刊《自然·醫學》上。