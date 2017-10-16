兩種埃博拉疫苗免疫效果可達一年北京新浪網 (2017-10-16 02:33)
？？？？科技日報華盛頓10月14日電？（記者劉海英）安全有效的埃博拉病毒疫苗離我們越來越近了。美國國立衛生研究院近日稱，其下屬機構國家過敏和傳染病研究所在西非賴比瑞亞進行的臨床試驗表明，兩種候選埃博拉病毒疫苗能在接種一個月內引起免疫反應，其效果可持續至少一年。
？？？？該臨床試驗所用的兩種候選疫苗分別由葛蘭素史克和默克這兩家製藥公司提供，名為cAd3-EBOZ和rVSV-ZEBOV。前者由美國國家過敏和傳染病研究所與葛蘭素史克公司合作開發；後者則是由加拿大公共衛生署的科學家設計，後轉讓給了默克公司旗下的子公司。
？？？？臨床試驗數據顯示，志願者在接種疫苗后最初一周並沒有太大反應，但在一個月後，71%的cAd3-EBOZ疫苗接種者和84%的rVSV-ZEBOV疫苗接種者產生了抗體反應，而同期注射安慰劑的對照組志願者中產生抗體反應的比例僅為3%。一年後，仍有64%的cAd3-EBOZ疫苗接種者和80%的rVSV-ZEBOV疫苗接種者維持著抗體反應，這表明，兩種疫苗的免疫效果至少可達一年時間。
？？？？研究人員稱，總體上來說，兩種疫苗都沒有重大安全問題，雖然一些志願者在接種疫苗後會出現頭痛、發燒、肌肉疼痛、疲勞等癥狀，但其程度並不嚴重。
？？？？美國國家過敏和傳染病研究所主任安東尼·S.福西表示，安全有效的疫苗接種是應對未來埃博拉疫情暴發的重要措施之一，他們得到的臨床試驗數據很有價值，對於埃博拉疫苗的研究開發十分重要。
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