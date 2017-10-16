《柳葉刀》聚焦中國交通和公共衛生北京新浪網 (2017-10-16 02:33)
？？？？科技日報北京10月15日電？（記者李穎）10月13日，世界醫學界最權威的學術刊物之一《柳葉刀》，刊登了一篇關於中國交通和公共衛生的綜述，文章的第一作者為北京大學人民醫院創傷骨科的姜保國教授。這是繼2015年《柳葉刀》刊載中國交通醫學文章之後，再一次將目光聚焦嚴重創傷救治的「中國模式」。
？？？？交通事故多為嚴重創傷，致死致殘率高，多累及青壯年，社會危害大。而嚴重創傷常涉及多器官、多系統的損傷，需要多學科聯合進行科學、規範的整體性救治。文章稱「在此方面，北京大學交通醫學中心展示了非常成功的示範」，作為創傷救治「中國模式」的締造者與實踐者，姜保國及其研究團隊創新性提出在我國建立「以綜合醫院為核心的閉環式區域性創傷救治體系」核心理念，制定嚴重創傷救治規範，自主研發信息聯動系統，率先提出在綜合醫院建立創傷救治團隊替代獨立的創傷救治中心的新模式，被國內外同行認可為創傷救治的「中國模式」。在此框架下救治創傷患者7萬餘人，從根本上改變了中國嚴重創傷救治現狀和流程，使創傷平均救治時間縮短了50％、嚴重創傷救治院內平均死亡率下降了40％。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
18w 省電燈管．led 省電燈管．奇異 GE 3U 20W 省電燈管．GE 省電燈管．飛利浦 省電燈管．GE 3U 省電燈管．省電燈管．GE 3U 20W 省電燈管．省電燈管 13w．27W 省電燈管．綠流明 省電燈管 隨插即用．PHILIPS 飛利浦 省電燈管．東亞 t5 14w 省電燈管
- 【CITIZEN星辰】黑面不鏽鋼雙色錶帶石英男仕手錶(BI1054-80
- Lynx - 山貓紳士極簡風格直式真皮斜側背包(大)-紳士黑
- A.S.O 勁步雙核心 真皮拼接綁帶奈米牛津鞋 黑色
- 【arena 春夏新款 限量】女士 運動休閒款 二件式 水陸二用
- Panasonic LEICA DG 15mm F1.7 定焦鏡(台灣松下公司貨)
- 【福利品Sealife】海洋探險家 海/陸兩用全天候60米專業潛水
- Moshi Running Kit 跑步運動組合
- A.S.O 尊榮青紳 全牛皮綁帶紳士鞋 黑色
- 【東京宅藝】晶鑽風華3人座沙發-高級水鑽拉釦
- LUST寢具【Lucky day】100%精梳純棉雙人加大6尺床包/枕套/
泰國牙套妹蛻變美照 摘下牙套的她簡直像換了一個人【北京新浪網】
又雙叒叕賣關子？10月16日晚公佈「引力波重要發現」【北京新浪網】
iPhone 8「十連裂」 專家稱或是電池安全線路出問題【北京新浪網】
到底買不買 蘋果稱iPhone X萬元售價真心不貴【北京新浪網】
全球機器人產業規模越來越大 但谷歌把機器人弄糟了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》