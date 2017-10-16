？？？？科技日報北京10月15日電？（記者李穎）10月13日，世界醫學界最權威的學術刊物之一《柳葉刀》，刊登了一篇關於中國交通和公共衛生的綜述，文章的第一作者為北京大學人民醫院創傷骨科的姜保國教授。這是繼2015年《柳葉刀》刊載中國交通醫學文章之後，再一次將目光聚焦嚴重創傷救治的「中國模式」。

？？？？交通事故多為嚴重創傷，致死致殘率高，多累及青壯年，社會危害大。而嚴重創傷常涉及多器官、多系統的損傷，需要多學科聯合進行科學、規範的整體性救治。文章稱「在此方面，北京大學交通醫學中心展示了非常成功的示範」，作為創傷救治「中國模式」的締造者與實踐者，姜保國及其研究團隊創新性提出在我國建立「以綜合醫院為核心的閉環式區域性創傷救治體系」核心理念，制定嚴重創傷救治規範，自主研發信息聯動系統，率先提出在綜合醫院建立創傷救治團隊替代獨立的創傷救治中心的新模式，被國內外同行認可為創傷救治的「中國模式」。在此框架下救治創傷患者7萬餘人，從根本上改變了中國嚴重創傷救治現狀和流程，使創傷平均救治時間縮短了50％、嚴重創傷救治院內平均死亡率下降了40％。