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？？？？科技日報邯鄲10月15日電？（記者俞慧友）15日，記者從國家雜交水稻工程技術研究中心獲悉，中國工程院院士袁隆平團隊選育的超級雜交稻品種「湘兩優900（超優千號）」，15日在河北省矽谷農科院超級雜交稻示範基地，通過了該省科技廳組織的測產驗收。平均畝產1149.02公斤，即每公頃17.2噸。創造了世界水稻單產的最新、最高紀錄。

？？？？該示範基地，位於河北省邯鄲市永年區，是全國第六期超級雜交稻「百千萬」高產攻關示範工程示範點之一。該地區全面無霜期達205天，活動積溫達4371.4攝氏度，年降雨量在594.4毫米左右，屬輕度鹽鹼土地。

？？？？據了解，測產專家組，由華中農業大學、中國農業科技創業創新聯盟、河北省農林科學院、河北省土壤肥料總站、河北工程大學、邯鄲市農牧局土壤肥料站等單位的7名專家組成。專家組對該基地種植面積達102畝的「湘兩優900」百畝高產攻關片進行了現場測產。專家組在現場考察基礎上，隨機抽取了3塊地進行人工收割、機器脫粒、實打實收，總收面積3.126畝，三塊地畝產分別為1181.00公斤、1129.68公斤和1136.38公斤，平均畝產1149.02公斤。

？？？？記者連線了在現場的國家雜交水稻工程技術研究中心研究員宋春芳。他介紹，品種整個生育期表現良好，10月5日初步實收測產數據顯示，畝穗數19.5萬，成穗率78.6%，每穗粒總數304粒，結實率90%？，千粒重25.5克，穗粒數273.6粒，預測畝產理論產量在1357.4公斤。