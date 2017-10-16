？？？？科技日報北京10月15日電？（記者陳瑜）記者15日從國家海洋環境預報中心獲悉，南沙海洋大氣溫室氣體監測系統試運行，該系統彌補了我國南海南部海域上空大氣溫室氣體濃度高精度連續監測的空白，對開展南海海域海洋碳循環、海洋酸化和氣候變化等領域的科學研究都具有重要意義。

？？？？據了解，該系統位於南沙群島，建設標準參考世界氣象組織全球大氣監測網（WMO/GAW）相應觀測規範，同時充分考慮到海洋大氣高濕度高鹽度等特徵，可實現大氣中CO2和CH4（甲烷）濃度高精度連續觀測。

？？？？南沙群島及毗鄰海域是我國唯一位於珊瑚礁核心分布區的海域，是我國最大的熱帶漁場所在地。特殊的氣候、地理和生態環境條件使得南沙群島及周邊海域成為海洋碳循環和海洋酸化的敏感區域。

？？？？長期、定點、準確地監測限排溫室氣體本底變化，研究其源、匯和輸送規律及其影響，是當今全球關注的焦點問題。

？？？？作為全球碳循環中重要的組成部分，海洋是大氣CO2的主要匯。海表大氣中CO2濃度是影響海水中CO2濃度變化的主要因素。國家海洋環境預報中心相關專家表示，南沙海洋大氣溫室氣體監測系統可對海表CO2濃度進行連續監測，是具有創造性有特色的監測工作。