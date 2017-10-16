？？？？科技日報北京10月15日電？（記者房琳琳）《新科學家》官網日前報導稱，一項最新的研究成果表明，人類膚色差異變大，至少從90萬年前就開始了。基於非洲地區人們皮膚色素沉著相關基因變異的分析發現，黑皮膚相對來說擁有比較古老的遺傳變異，表明「白種人更先進」的種族主義觀念存在缺陷。

？？？？美國賓夕法尼亞大學尼古拉斯·克勞福德和沙拉·泰什科夫在衣索比亞、坦尚尼亞和波札那招募了約1500名種族和基因多樣化的志願者進行研究，志願者同意提供DNA樣品並測量其皮膚色素沉著。

？？？？組合數據允許團隊在人類基因組中，找到與皮膚色素沉著水平非常相關的8個位點，這些位點佔據了志願者皮膚色素沉著整體遺傳變化的30％。每一個變異位點都存在與較淺皮膚相關的遺傳變異。7種較淺膚色的基因變體出現在至少27萬年前，其中4個變體出現在90萬年前。

？？？？以前對MI1R皮膚色素沉著基因的研究導致許多遺傳學家認為，黑皮膚顏色是所有非洲人後裔的固定且一致特徵。但撒哈拉以南非洲地區皮膚色素沉著更複雜，比如南非的狩獵採集者通常有輕微色素沉著的皮膚，但其屬於智人家族樹中的最古老分支之一。

？？？？對膚色和其他性狀的遺傳學研究，超越了了解物種進化史的意義。有些種族主義者希望將皮膚色素沉著與知識特徵或道德行為特徵聯繫起來。白人至上主義的觀點認為，歐洲人通常較淺的皮膚本身具有優越性。但此次研究證明，與白皮膚相關的遺傳基因和變體，實際上來自非洲。

？？？？事實上，最近人類學家的觀點調查顯示，他們大多數十分反感「將人類以生物種族分類」的觀念。

？？？？總編輯圈點

？？？？傲慢與偏見折射的是人性，而不是科學。一旦把某些人群的好惡看成真理，最後往往會被現實打臉，比如曾經盛行於歐洲的地心說。對種族和膚色的歧視也是如此。它的背後是飽含血淚的殖民歷史，並沒什麼科學依據。令人欣慰的是，科學在進步，它將一一揭穿曾經的傲慢與偏見，讓人類更好地認識自然規律，也更好地認識自己。