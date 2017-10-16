本報記者？劉園園

？？？？這兩天，國內外天文圈不約而同地賣起關子——紛紛聲稱要有大事宣布，卻又個個神秘兮兮、守口如瓶。

？？？？在國外，美國國家科學基金會將在日期:16日22時舉行發佈會，介紹美國激光干涉引力波天文台（LIGO）和歐洲處女座（Virgo）引力波探測器及其全球合作夥伴的新發現。同日，歐洲南方天文台將宣布「一個先前從未觀測到的天文現象的開創性發現」。

？？？？在國內，清華大學LIGO科學合作組織工作組將在日期:10月17日發佈最新引力波探測和研究成果。據悉，國內其他相關研究機構也將有所動作。

？？？？如此步調一致，看來真的要搞大新聞！雖然目前無法得知到底是何重大發現，但梳理天文圈近期動態，卻可推測一二。

？？？？從幾家科研機構透露的信息來看，這次發現應與引力波相關。

？？？？既然如此，不妨梳理一下這兩年關於引力波的大事件：從2015年9月到今年1月，LIGO曾先後3次單獨探測到引力波。今年8月，LIGO和Virgo共同探測到引力波。這4次引力波信號均來自雙黑洞併合。剛剛過去的10月3日，3名科學家憑藉為LIGO探測器建設和發現引力波所作貢獻一舉奪得2017年諾貝爾物理學獎。

？？？？再細細回顧，引人注目的大事件之間，還有一段「小插曲」。

？？？？8月18日，美國德克薩斯大學奧斯汀分校天文學家克雷格·維勒在推特發文稱：「LIGO驚人新發現，伴有光學對應體。超乎想像！」1小時后，華盛頓大學天文學家彼特·尤西姆在推特透露更多細節：LIGO觀測到星系NGC4993內的引力波信號，由兩個中子星併合產生，距離地球1.3億光年。

？？？？兩個天文學家的爆料讓天文圈騷動起來。因為如果真如他們所言，意味著LIGO發現了新的引力波！

？？？？「這樣的探測將標誌著天文學步入新時代。」《自然》官網8月發表分析文章稱，與此前發現的引力波信號相比，雙中子星併合產生的引力波具有不同的特徵：雙黑洞併合產生的引力波非常短暫，一般持續1秒甚至更短；但雙中子星併合產生的引力波可以持續1分鐘之久。

？？？？「更長的引力波信號時長允許科學家對愛因斯坦的廣義相對論進行更為精確的檢驗。」《自然》官網稱。

？？？？除此之外，雙中子星併合產生的引力波，不僅可以作為宇宙的漣漪被LIGO這樣的探測設備「聽」到，同時該併合事件還可以被傳統天文望遠鏡「看」到。

？？？？「因為黑洞是能量結構，碰撞后不會產生電磁信號，而中子星作為物質結構，碰撞后可以同時帶來電磁信號爆發。」中科院國家天文台研究員張承民接受科技日報記者採訪時說。

？？？？這就是為什麼，兩位科學家爆料后，世界各地的天文望遠鏡紛紛向星系NGC4993的方向望去，其中包括美國太空總署（NASA）的哈勃太空望遠鏡、歐洲南方天文台的甚大望遠鏡以及阿塔卡瑪大型毫米波/亞毫米波陣列等。《自然》官網報導稱，今年8月，NASA的費米伽馬射線太空望遠鏡就從與星系NGC4993相同的方向觀測到伽馬射線暴事件。

？？？？以上線索，與目前國內外多家機構同時緊鑼密鼓準備發佈會的狀態也十分契合。但到底是不是發現了雙中子星併合產生的引力波信號，我們拭目以待！

？？？？（科技日報北京10月15日電）？