中美聯合打造新一代綠色超級動力北京新浪網 (2017-10-16 02:33)
？？？？科技日報北京10月15日電？（記者楊朝暉）記者15日從福田汽車獲悉，美國當地時間10月13日，福田汽車與康明斯在「第八屆中美能效論壇」共同簽署了《綠色動力與智能卡車合作開發項目備忘錄》，深化雙方合作，智薈全球科技，接力打造下一代國六B階段X10/12/13L超級動力產品平台，為中國超級卡車提供全球頂級的超級核「芯」。
？？？？據悉，隨著福田歐曼EST超級卡車的上市，中國超級卡車基本實現了超級卡車計劃第一階段在貨運效率、油耗及排放等方面的預定目標，此次福田汽車與康明斯合作備忘錄的簽署標誌著中國超級卡車開發進入第二階段。
？？？？福田歐曼EST超級卡車秉承「起步就與世界同步」理念，旨在參照全球先進標準、整合產業鏈資源，確立中國卡車行業的技術標杆。超級動力總成是超級卡車的核心所在，1998年首台量產下線的康明斯X系列發動機，誕生之初便具備暢行全球的優秀基因。
？？？？早在2010年，康明斯已深度參與美國能源部牽頭的超級卡車項目，致力於實現最清潔排放的同時，減少燃油消耗、提高系統效率、顯著減少溫室氣體排放。攜康明斯全球17個研發中心、遍布全球六大洲的雄厚實力，康明斯X系列發動機應用範圍遍布全球，滿足全球最嚴格的排放及能耗法規要求，更以「驅動世界前行，實現至美生活」的目標，為全球商用車市場提供更加智能科技、高效節油的綠色超級動力。
？？？？未來，福田汽車和康明斯將共同攜手持續優化動力系統，提升整車集成水平。在雙方攜手推出下一代國六B階段綠色動力X10/X12/X13產品基礎上，加速達成福田超級卡車計劃第二階段目標，讓全球用戶聽見中國超級卡車的肺腑「芯」聲。
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