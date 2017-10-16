本報記者？馬愛平

？？？？「北極蘋果（Arctic？apples）是2017年2月在美國中西部少數幾個州銷售的，這個月計劃開始在加州銷售，可能是切成片裝袋銷售，預計2017年年底會在美國其他區域開始銷售。」15日，美國北卡羅萊納大學醫學院藥理系博士後任金琪告訴科技日報記者。

？？？？北極蘋果會在切開三周后不變色，為什麼？「蘋果細胞中的葉泡中含有一些不尋常的有機物——多酚類，細胞器葉綠體和線粒體中則含有多酚氧化酶。正常情況下兩者分處不同場所，不會相遇。」中科院遺傳與發育研究所生物學研究中心高級工程師姜韜對科技日報記者說，當蘋果被切開或細胞受損，多酚氧化酶與多酚類就會相遇，這時前者就利用空氣中的氧氣，把多酚類氧化生成醌類物質，然後經過一系列反應，顏色變得越來越重，由淺褐變為棕色。

？？？？研究人員通過一種叫「基因沉默」的技術，在多酚氧化酶基因表達活性不變的情況下，使控制多酚氧化酶的合成模板mRNA的量得到降低，從而減少了多酚氧化酶的量。

？？？？「基因沉默」技術是科學家探索的一種分子生物學技術，並成功在調整基因表達的相關基礎研究中得到廣泛的應用，應用到社會消費的食品方面則為首次。

？？？？「蘋果的細胞內多酚氧化酶的『生產』分為三個關鍵階段，第一個是基因表達的轉錄階段，這個階段產生出多酚氧化酶的mRNA模板；第二個是轉錄后的多酚氧化酶mRNA的數量穩定階段；第三個階段是按照模板製造出最終的多酚氧化酶。」姜韜說。

？？？？他解釋，「基因沉默」技術不直接抑制基因產生mRNA的量，而是在第二個階段降解掉其中的90%，這樣就剩下10%的mRNA模板用於第三個階段蛋白質酶分子的合成了，隨著蛋白產物大幅降低，蘋果切口的褐變過程就會比非轉基因的慢很多。

？？？？（科技日報北京10月15日電）？