？？？？科技日報長沙10月15日電？（李游？黃可？記者俞慧友）繼湖南農業大學近期簽訂1050萬元科技成果轉化「訂單」資金后，長沙市科技局再出手做「紅娘」。13日，長沙科技局主辦的「長沙—長沙理工大學政產學研對接活動」上，該校與企業就16個項目現場簽約，簽約金額9120萬元。

？？？？本次對接活動，長沙市科技局篩選彙編出100多項企業技術需求、200多項科技成果、600多項專利技術及獲獎成果。會上，長沙理工大學選取了學校汽車與機械工程學院、能源與動力工程學院、電氣與信息工程學院、化學與生物工程學院、材料科學與工程學院等5個重點領域的科技成果，進行了路演。最終，現場「落地」、簽訂9120萬元校企合作成果轉化資金。

？？？？「這是構建長沙市政產學研協同創新常態化合作機制的又一次實踐，也是推動長沙科技成果轉化交易會向小型化、專業化、高端化、常態化方向發展的又一次探索。」長沙市科技局副局長周一平說。