？？？？科技日報訊？（記者劉志偉？通訊員王瀟瀟）記者近日從華中科技大學獲悉，該校武漢光電國家實驗室（籌）研發出一種新型鈣鈦礦輻射探測器，該探測器具有高靈敏度、無鉛化特點，且其材料相比製造閃爍晶體所用的稀土材料更加低廉易制取，應用到醫學和安檢成像領域，可大幅減少X射線劑量對人體的傷害。

？？？？據介紹，鈣鈦礦材料，其實不含鈣也不含鈦，它是一類具有鈣鈦礦結構（ABX3）的鉛基鹵素半導體材料。因其具有優異的光電特性，易於吸收光並長距離輸送電荷，成為太陽能電池領域的熱門材料。世界各地科學家們藉助這一發現競相展開下一代新型光伏體系的研究。

？？？？「事實上，在醫學成像方面，鈣鈦礦同樣大有用武之地。它可以把高能射線變成可以靈活處理的電脈衝信號，實現非常靈敏的探測與成像。」華中科技大學唐江教授對科技日報記者說。目前，市面上的醫學成像儀器核心部件主要採用高光輸出的閃爍晶體，其主要原料為兩種稀土，價格等同於同體積的黃金，若使用鈣鈦礦材料價格只有原材料的十分之一。使用鈣鈦礦不僅更加便宜易制取，而且鈣鈦礦無鉛化可以避免在製備、提取等一系列工藝中產生的潛在環境污染。

？？？？這項由武漢光電實驗室唐江的材料研究團隊與謝慶國的高端醫療儀器研究團隊合作開發的成果於近日發表在《自然·光子學》上。