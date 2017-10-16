？？？？在山東諸城南部山區桃林鎮下曹家溝村，德友甘薯種植專業合作社社員馬志現家種的三畝多五彩甘薯剛剛開市，便迎來了四面八方的買家：「一開市便以2元錢一斤的價格試賣了800多斤，顧客們反響很好，推薦了好些買家來。」68歲的馬志現告訴記者，初步預計，他家種的彩薯畝產3500斤左右，照目前價格算，收入是傳統作物的3倍還要多。更令馬志現欣喜的是：剛開始進入收穫季，來年的訂單已不期而至。如此發展好勢頭，摘掉「窮」帽子不成問題。

？？？？「年初，山東省農科院專家來為村裡的土壤『把脈』，這裏的土壤適合種植甘薯。引種五彩甘薯更是脫貧致富的『重頭戲』，引進了『濟薯26號』和『紫羅蘭』等三個優質品種的彩薯苗子共27萬棵，帶動村民騰出了65畝地種植五彩甘薯。」下曹家溝村駐村「第一書記」臧運祥如是說。

？？？？在下曹家溝村推廣的「濟薯26」？是山東省農科院育成的鮮食甘薯品種，2014年通過全國甘薯鑒定委員會鑒定，它和「紫羅蘭」都是「好吃好看又好賣」的鮮食甘薯品種，很受市場歡迎。

？？？？國家甘薯產業技術體系崗位科學家、山東省農科院張立明研究員介紹，該院甘薯創新團隊立足山東省，涵蓋安徽、河南、河北、福建等加工型甘薯主產區，創立了「龍頭企業+科研+基地+農戶」的產供銷一條龍的產業化發展模式，在各主產區建立了示範基地100餘處，總面積300餘萬畝。截至目前，「濟薯」系列高澱粉和優質鮮食專用型甘薯新品種累計推廣近2000萬畝，新增經濟效益近百億元。