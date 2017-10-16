記者陳寶印／桃園報導

去年獲得好評的大溪花彩節，大溪區公所決定從十一月十八日進行至二十六日為期九天辦理，今年除了擴大在月眉地區種植及舉辦開幕儀式之外，也將擴大至大溪和里義和農村休閒園區同步舉辦，至於福安、美華或者瑞興等里雖沒有在舉辦活動之列，但仍可看到花卉，目前所有種子已撒下，預定在十一月初即可陸陸續續看到漂亮的各種花卉。

據悉，桃園市政府今年共在桃園市六個區相繼舉辦花彩節，要讓桃園成為一片花海，而大溪區公所去(一百零五)年在辦理花彩節時，由於拜是台灣十大觀光小城之故，吸引許多民眾及遊客至辦理的月眉地區觀賞，增進大溪不少觀光收益，由於辦理極為成功，因此，今年決定擴大辦理，除從辦理天數延長為九天，由十一月十八日至二十六日之外，也將義和里的義和農村生活休閒園區列入辦理的重頭，預計兩地可欣賞的面積至少達四十公頃以上，而主要的花卉共有百日草、波斯菊、向日葵及萬壽菊等，大溪區公所農經課長李國華十六日表示，目前的花卉種子已全部撒下，預計一個月左右即可持續開花，因此，在十一月十日時即可陸陸續續看見，一旦到了十一月十八日(星期六)之後，整個撒下的種子即可全數盛開，籠罩一片花海，將至為漂亮和壯觀。

李國華十六日表示，今年的花彩節開幕儀式是訂在十八日上午十時，地點在月眉停車場，當天也將配合歌舞助興及來自全市和全國的農特產品展售，星期假日也會安排各項表演，其他則只攤位展售，而另一地的義和農村生活休閒園區雖不舉行開幕儀式，但因地處前往石門水庫之重要路段，預計也將吸引眾多遊客與民眾前往欣賞。

另外，除了月眉與義和兩里之外，其他同屬農村型的美華、福安及瑞興等里的不少農地，也同樣己撒下各種花卉的種子，不過，以波斯菊、萬壽菊與百日草為主，想看向日葵花，則僅在月眉地區才有，區長黃睿松十六日也表示，希望今年的花彩節盛況可勝過去年，吸引更多民眾及遊客至大溪來欣賞。