記者張朝福／嘉義報導

近期工策會與部落客們聯手，藉由不同個性、不同興趣的部落客，宣傳嘉義推薦的特色小店與遊程，今(16)日網路紅人來嘉展開探索，嘉義市長涂醒哲特別邀請網紅同框亮相，在新啟用的嘉義新地標「KANO棒球園區」頒予嘉義小旅行觀光VIP證，在最具嘉義人精神的KANO棒球前揭開序幕。

市長涂醒哲說，網路是現今重要的宣傳管道之一，許多人出遊的行程規劃、景點等等指引都是從網路上獲取；希望藉由和部落客合作增加嘉義的曝光度。涂市長也強調，嘉義不只是只有火雞肉飯及阿里山，還有許多新景點、特色小店等著來玩的朋友探索。

工策會指出，嘉義市文化底蘊深厚、小吃實力突出，近年許多文創小店或個性店家如雨後春筍般在大街小巷開張，但在北台灣知名度仍停留在雞肉飯與阿里山。這次合作特別搭配部落客本身的客群；依據個人特色規劃出4條遊程，分別為：老屋文化&味蕾之旅、網美拍美食拍美人、親子闔家同樂遊、文青最上鏡熱點4條遊程，透過不同方向的遊覽，讓來嘉義一遊的朋友體驗嘉義古城的多元特色。

工策會表示，全台免費Wi-Fi熱點已在今年突破2萬點、使用人次超過2億次，大眾運輸交通工具上的熱點布建也在急速增加中，利用行動裝置「邊走邊規劃」已是外國旅客、台灣旅客出行的大宗；名列全球Top 7智慧城市的嘉義市，免費公眾Wi-Fi網路熱點的密度為全台第二高，透過本次活動預計可將嘉義市的觀光形象提升再造。

參與本次活動部落客之一，以旅行攝影著稱的藥師吉米，本身就是桃城子弟，畢業後於北部工作，在facebook以【吉米】 旅行攝的粉絲專頁，擁有近50萬粉絲的超高人氣。對於家鄉近年來的進步與變化，他說：「嘉義市其實非常迷人，在小小的市區裡面有許多老公園、老鐵路等，近年來愈來愈多年輕人在這邊開創個性小店，或是融合老屋呈現出新面貌，就像台南的正興街；市區e-bike電動機車變多了，適合用自行車旅遊的路線也愈來愈多，希望能吸引更多外國與本國的遊客認識嘉義。」

嘉義市是座慢活、漫遊、慢食、慢奏的好所在，同時擁有過去許多人文歷史傳承及建築特色及自然景觀兼具的城巿，走訪巷弄可發現保存許多珍貴的歷史文化記憶，展現新舊融合、兼容並蓄的城市風貌；近年青年返嘉創業興起，市府同時投入獎勵舊屋力輔導補助計畫及老屋建材銀行，在細心修復改造下變成充滿創意的設計小店，結合藝術、創作、設計者、美食等夢想舞臺，不僅活化老屋也實踐了許多青年創業夢想。歡迎大家來嘉深入體驗城市的內蘊、風貌、人文及創意，感受嘉義市特色店舖不一樣的人文溫度與真誠，體驗新嘉義；新嘉hen好玩！