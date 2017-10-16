記者季大仁／新竹報導

新竹縣寶山鄉新城社區發展協會21日至22日起連續兩天在新竹市大遠百舉辦「幸福農村，好物到」活動，無論是純甘蔗汁熬煮而成的手作烏糖、天然快樂雞蛋、網室有機蔬菜、健康水果醋、健康油甘系列產品還是柴燒陶藝與紙張文創商品，應有盡有，同時還有250份農村體驗免費DIY，參加者不但可以體驗手作黑糖果凍，還有限量筆袋絹印與烏糖香皂DIY。

新竹縣寶山鄉新城社區發展協會理事長李文榜表示，近年來由於食安問題頻傳，消費者對於食物與農產的安全抱持懷疑，新城社區在接受行政院農業委員會水土保持局與勞動部的指導下，為了讓都市地區的朋友們能夠更進一步認識農村、深入農村，瞭解地產地銷的農特產品，特地將桃竹苗在地農村人文與產業搬到新竹市區的大遠百旁戶外廣場，辦理小農市集活動，希望讓都市的好朋友能夠品嘗到食物原本的好味道，進而認同農村社區的在地農特產品。

市集活動有以黑糖爆漿饅頭與手作烏糖聞名的新城風糖（寶山）、老闆每天早起前往山上雞舍撿取農家雞蛋，自製手工蛋捲的茶米23（北埔）、回鄉的青年利用在地食材製作各種美味好食的丁農小舖、以新鮮蕃茄及番茄食品為主產品的壢西坪產業文化發展協會（苗栗）、致力於振興地方紙業並積極開發紙張文創商品的紙寮窩造紙工坊（芎林）、發展健康養生與水果醋的中興社區發展協會(竹北)、自產自銷有機蔬菜愛園有機農場（南隘）、藏身巷弄堅持選用天然食材做出好食物，視覺和味覺都令人驚艷的冰淇淋及優格專賣店水果巷（竹市）、怡農茶園（竹北），亦邀請多位寶山小農販售自家栽種的蔬果與農產，共同推廣展售農特產品。

除了10月21~22日的「幸福農村，好物到」市集活動之外，新城社區配合行政院農業委員會水土保持局「大隘三鄉區域亮點計畫」，訂於10月29日辦理農村輕旅行活動，邀請你一同走訪「北埔鄉南埔社區」、「峨眉鄉無負擔有機農場」、「寶山鄉新城社區」等大隘地區三個在金牌農村競賽名列前茅的社區，當天將帶領深入社區，體驗農村社區文化，即日起開放報名，每人收費999元。

本次小農市集活動時間訂於106年10月21日（週六）至10月22日（週日）上午10時至下午5時，地點在新竹市大遠百戶外廣場（新竹西大路323號）；農村輕旅行於106年10月29日(週日)早上9點，集合地點在新竹市後火車站(轉運站)，想要深入了解更多內容，請於市集攤位洽詢。