記者季大仁／新竹報導

「新南向政策」及「創新創業教育」吹進大學校園。中華大學校長劉維琪及實踐家教育集團董事長林偉賢16日共同為實踐家國際創業學院揭牌，為中華大學三創教育再挹注豐沛資源，學生不限科系都能透過業師指導打創業實戰。

中華大學校長劉維琪表示，實踐家國際創業學院便是讓創業不再只是紙上談兵，透過業師教學與師徒制的創業實作，讓學生在畢業前能夠做出一份完美的創業計畫，實現畢業即創業的目標。

實踐家教育集團董事長林偉賢更表示，為讓創新創業教育在校園裡扎根萌芽，每年將提供獎助學金給予修習跨領域三創學程且表現優良的學生，鼓勵他們實踐創業，在校園裡面實現創業理想。

響應政府「新南向政策」發展，中華大學與新南向國家之大學院校建立定期師生互訪交流機制，鼓勵東南亞及南亞國家學生至中華大學學習專業技能與修習「跨領域三創學程」。實踐家集團每年薦送至少50名學生前進東盟，站到第一線，厚植創業技能與拓展國際觀，培養政府新南向發展所需之創新創業人才。



實踐家教育集團全球總部位於台北，於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、柬埔寨、緬甸及中國大陸等地皆設有海外分支機構，為亞洲最具海外優勢的創業教育機構。

劉維琪表示，學校將結合實踐家教育集團在東盟10國的20個創業孵化基地及輔導資源，鼓勵中華大學創業團隊能夠和新南向國家學生合作創業，放眼東南亞、南亞國家市場，共同建立亞洲青年創新創業網絡。讓創業團隊都能進駐孵化育成基地獲得扎實之創業輔導，並獲得實踐家集團與業師的資金支持。