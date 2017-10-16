中華大學攜手實踐家集團 國際創業學院正式成立台灣好新聞報 (2017-10-16 15:24)
記者季大仁／新竹報導
「新南向政策」及「創新創業教育」吹進大學校園。中華大學校長劉維琪及實踐家教育集團董事長林偉賢16日共同為實踐家國際創業學院揭牌，為中華大學三創教育再挹注豐沛資源，學生不限科系都能透過業師指導打創業實戰。
中華大學校長劉維琪表示，實踐家國際創業學院便是讓創業不再只是紙上談兵，透過業師教學與師徒制的創業實作，讓學生在畢業前能夠做出一份完美的創業計畫，實現畢業即創業的目標。
實踐家教育集團董事長林偉賢更表示，為讓創新創業教育在校園裡扎根萌芽，每年將提供獎助學金給予修習跨領域三創學程且表現優良的學生，鼓勵他們實踐創業，在校園裡面實現創業理想。
響應政府「新南向政策」發展，中華大學與新南向國家之大學院校建立定期師生互訪交流機制，鼓勵東南亞及南亞國家學生至中華大學學習專業技能與修習「跨領域三創學程」。實踐家集團每年薦送至少50名學生前進東盟，站到第一線，厚植創業技能與拓展國際觀，培養政府新南向發展所需之創新創業人才。
實踐家教育集團全球總部位於台北，於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、柬埔寨、緬甸及中國大陸等地皆設有海外分支機構，為亞洲最具海外優勢的創業教育機構。
劉維琪表示，學校將結合實踐家教育集團在東盟10國的20個創業孵化基地及輔導資源，鼓勵中華大學創業團隊能夠和新南向國家學生合作創業，放眼東南亞、南亞國家市場，共同建立亞洲青年創新創業網絡。讓創業團隊都能進駐孵化育成基地獲得扎實之創業輔導，並獲得實踐家集團與業師的資金支持。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
canon 類單眼．CANON 單眼 類單眼．IF 單眼相機．GRAPH 單眼相機．pentax w90 相機．canon 550d 單眼．Pentax 原廠電池．Pentax 相機 Optio．PENTAX H90．PENTAX 原廠 電池．Canon 類單眼相機．pentax rz18．SONY 單眼相機鏡頭．nikon 數位單眼．Lowepro 單眼．創見 單眼相機．單眼 相機 d800．Pentax 閃光燈．Pentax 轉接環．索尼 類單眼．Olympus 數位單眼．單眼鏡頭．Panasonic 類單眼．nikon 單眼 腳架．PENTAX 50MM F2.8．Fisheye 數位單眼．VG 數位單眼．廣角類單眼．moment 類單眼．PENTAX 18-55
- 【北歐Weather Report】斜紋輕薄男長褲 / 卡其(WF1102-02)
- 【OCTAVIA 真皮】en so en 車線口袋牛皮托特包(自然棕)
- 【林銀杏】銀杏粉(無甜600g)
- FURLA 皮革手提肩斜背包(螢光橘)
- 【東方翡翠寶石】翡翠龍項鍊玉珮/飛騰游龍：龍牌A貨翡翠龍
- Pandora 潘朵拉 鏤空鑲鋯公主皇冠愛心 垂墜純銀墜飾 串珠
- 【NIKE】Wmns Sock Dart BR 運動 女鞋 休閒鞋 復古 襪套式
- Adidas 愛迪達ZX FLUX-慢跑鞋-男/女
- STAR 時代 永恆時光時尚腕錶 9T1407-131D-R
- 【R.Q.POLO】多款任選 精梳棉-雙人加大五件式兩用被床罩組(
開完同學會轉戰摩鐵 軍官嘿咻人妻竟無罪【NOWnews今日新聞】
肥厚性鼻炎—鼻塞救星【大成報】
日視障男踹導盲犬遭撻伐！究竟導盲犬是如何訓練的？【KNOWING新聞】
梁姓婦人登品田山出現高山症不幸死亡【中廣新聞網】
NOW午報》中信兄弟季後賽換血？【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》