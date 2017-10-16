印度南部一棟住宅樓倒塌 造成至少6人死亡北京新浪網 (2017-10-16 16:51)
中新網10月16日電 綜合報導，當地時間10月16日上午，印度南部城市班加羅爾的一棟住宅樓倒塌，造成至少6人死亡。
起初，印度媒體援引消防部門報導指出，由於氣瓶爆炸，造成3層樓房倒塌。但另據該邦政府消息，一層和二層的氣瓶是空的，所以樓房倒塌不大可能是由於爆炸導致的。
救援行動正在現場展開，目前已從廢墟中救出5人，或有更多人被埋在廢墟下。
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