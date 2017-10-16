記者謝敏政／嘉義報導

為協助財團法人若竹兒教育基金會籌備永久家園經費募集，由藝人澎恰恰與許效舜領軍南下嘉義大學蘭潭校區，為12月16日『鐵獅亮光團』演出暖身，盼透過一己之力，號召更多嘉義甚至全台的朋友們一起投入關懷心智障礙者服務。

現場十位若竹兒心智障礙者用最賣力又純真的演出，為現場來賓獻上『癡情玫瑰花』舞蹈，澎恰恰與許效舜更搶先曝光10分鐘鐵獅橋段，變裝及絕佳搞笑默契，讓現場朋友直呼精采有趣。藝人澎恰恰為嘉義在地人，因緣際會接觸到若竹兒感人的創辦過程，並深入了解若竹兒對心智障礙者及其家庭的服務後，決定邀請許效舜一起操刀，透過『鐵獅亮光團』有趣的詮釋與演出，讓更多人了解若竹兒的需求並進而投身幫助。預計12月16日在嘉義大學蘭潭校區—瑞穗館，演出90分鐘精彩的『鐵獅亮光團』，期盼廣邀嘉義在地鄉親一起來同樂。

若竹兒董事長 賴嬿妤表示：「我們非常感謝能由澎哥與舜哥這樣的超級巨星為若竹兒發聲，若竹兒從民國87年成立安養重度心智障礙者，至今服務超過三百個家庭，為他們提供日托及技能培養的服務，更為許多辛苦的家庭一同分擔沈重的照顧責任，我們真的很希望讓心智障礙者可以在若竹兒安心居住進入全年無休的照顧，也讓他們的家人年華漸老的同時，不用擔心自己孩子未來該怎麼辦!並讓更多等待幫助的家庭，可以得到喘息的空間！誠心邀請大家與我們一同努力！」

許多長年支持若竹兒的貴賓朋友，紛紛表示認同及全力支持，現場認票狀況踴躍：國際同濟會嘉義區300張、國際獅子會 300D1嘉義區 300張;冠賢機電 200張、嘉義縣議會議長 張明達200張、穎杰鑄造200張、財團法人九華山地藏庵200張;嘉邑行善團100張;嘉義市議會議長 蕭淑麗、嘉義市議會秘書長 李佩玲、嘉鳳獅子會、行政院雲嘉南區服務中心副執行長 徐文志、佛光山博大分會會長 韓靜芬、嘉義市議員 傅大偉、蔡永泉、蔡文旭都認票支持,澎恰恰及許效舜感受嘉義朋友們的熱情與溫暖，現場決定加開一場亮光團演出讓建院更快速。來賓們齊心喊出『鐵獅來助若竹兒。嘉義人，一同買票來相挺』口號一同集氣。

藝人澎恰恰認同若竹兒服務，特於全台廣為宣傳活動；永達保險經紀人股份有限公司及財團法人永達社會福利基金會特捐出一百萬元冠名贊助，財團法人九華山地藏庵亦於現場捐出一百萬支持若竹兒建院服務。凰聖企業捐出一百甕市價一萬兩千元老茶，回饋給捐款三萬元以上的善心朋友。若竹兒永久家園建院費用目標預計籌備五千萬元，需要更多人投入募集服務經費，歡迎各界透過買票觀賞演出及捐款來協助心智障礙的朋友們。票價：490元/390元，購票專線：0905-887522，或洽年代售票系統http://www.ticket.com.tw/dm.asp?P1=0000018587及全省各便利超商。