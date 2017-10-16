記者張朝福／嘉義報導

嘉義市政府於10月20日(星期五)晚上7時假本府9樓禮堂，邀請台文戰線文學雜誌發行人林央敏老師，來與大家分享講題「漫遊諸羅文學河─談一種深度的市政建設」。

林央敏老師，1955年生，首倡台灣民族文學，是戰後台語文學運動的倡導作家及台語文學理論的主要建構者，也是首位將台語散文由說理引入純文學領域的詩人。他的作品風格、技巧與主題多樣豐富，其中11萬字的詩體小說《胭脂淚》是台語文學第一部史詩(EPIC)，也是台灣文學史至今最長的敘事詩；詩作〈毋通嫌台灣〉被譜成24種不同的曲子，對催化台灣人意識與民主運動皆有深遠的影響。

市府表示，本次夢想講堂林央敏老師將與大家分享諸羅城美麗、光榮、悲慘、壯烈的歷史與人文，將嘉義市的許多史蹟和風景串連起來，幫忙市民挖掘諸羅城的文化觀光寶藏，透過歷史、地理與人文、故事結合而成的都市景觀，讓一條「諸羅文學河」從紙上重新流進嘉義市的土地上。

有興趣者即日起可至嘉義市政府首頁→活動→活動報名。報名網址為https://www.chiayi.gov.tw/2015web/19_events/content.aspx?id=121；或者掃描宣傳海報QR-code，即可報名！無法事先報名者，亦可現場報名。

機會難得，名額有限，錯過這次可能要再等許久，請將上述訊息轉知親朋好友，歡迎大家在秋高氣爽的夜晚一起搭乘林央敏老師的輕舟遨遊品味諸羅文學河的悠然自得。