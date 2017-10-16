記者謝敏政／嘉義報導

大林慈濟醫院失智症中心自五年前成立後，在衛福部及慈濟基金會的支持下，不斷拓展與推動失智症社區據點服務，總計在中南部成立十四個失智長者記憶保養班。10月14日上午，在中正大學學生活動中心演藝廳舉辦失智症中心五周年音樂會，來自彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄等地的四百多位失智長者、家屬及志工，一起表演同歡，現場活力滿滿。

音樂會開場邀請到平林國小太鼓社及舞蹈社的小朋友前來演出，中正大學主任秘書吳明儒、戴浩一教授、大林慈濟醫院副院長簡瑞騰等人均前來共襄盛舉。簡瑞騰副院長表示，根據統計，臺灣每四十分鐘就會增加一個失智人口，但是看到曹汶龍主任從五年前開始致力推動記憶保養班、憶能促進班，相信未來失智症人口產生的數字會逐漸變少。擔任主持人的中正大學教授盧鴻毅長期與失智症中心一起陪伴失智長者，他的妙語如珠，讓現場氣氛毫無冷場。

大林慈濟醫院失智症中心曹汶龍主任指出，失智症中心成立五年，從第二年開始，記憶保養班即陸續在各地成立，此次為第四年舉辦音樂會，與病友、家屬同歡。目前記憶保養班從彰化至高雄已有14班，每班每週舉行一次活動，藉由一年一度的音樂會，邀請大家同歡，老人家有些人行動不便，學習也不行，但配合音樂可以互動，都很歡喜，老人家藉此可以形成很美好的新記憶，家屬也可以看到長輩歡喜的笑容。各地的記憶保養班將持續舉辦，是由社區志工自己當老師，沒有使用政府的經費，有些長者的家屬也加入志工行列，相互扶持，而醫療團隊則每月與志工聚會，提供專業協助。

每週陪伴失智母親參加嘉義及北港記憶保養班活動的楊小姐表示，母親平時不愛出門，在家常常發脾氣，但只要是失智症中心的活動，她就願意出來參加，而且參加活動時都笑臉迎人。感恩有記憶保養班，分攤她照顧的壓力。

此次參與表演的團體包括嘉義、大崎、安平、和美、佳里記憶保養班，以及高雄後勁、大社及鼓山憶能促進班，表演形式包括打鼓、體適能、彈力球、健康操、話劇演出等，除了參與演出的團體外，北港、三興等保養班的成員也一起來同樂。不但臺上的老人家用心表演，臺下的長輩、家屬及志工們也跟著一起比手劃腳，全場熱鬧滾滾，活力十足。