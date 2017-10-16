陸人行行長：擴大金融業對外開放中央社 (2017-10-16 16:52)
（中央社台北16日電）中國人民銀行行長周小川說，今年以來中國經濟成長動能明顯增強，多項經濟指標優於預期。未來中國將進一步擴大金融業對外開放、積極利用金融科技發展成果並關注其可能帶來的風險。
中新社報導，第36屆國際貨幣金融委員會（IMFC）美東時間14日在美國華府閉幕。會議主要討論全球經濟形勢與風險、全球政策議程等問題。
報導指出，會議認為全球復甦情況持續增強，投資、貿易和工業生產成長速度顯著回升、市場信心增強、成長前景鞏固。不過復甦並不完全，多數已開發經濟體通貨膨脹低於中央銀行政策目標，許多國家潛在成長仍然疲弱。
周小川在會上表示，中國大陸將進一步擴大金融業對外開放、積極利用金融科技發展成果並關注其可能帶來的挑戰。
他表示，今年以來，中國經濟成長動能明顯增強，多項經濟指標優於預期，物價水準基本保持穩定、外匯市場運行平穩、跨境資本流動趨於平衡，經濟成長結構和質量繼續改善。
他還指出，中國大陸將支持國際貨幣基金（IMF）在多邊宏觀政策協調上積極發揮作用，呼籲各方展現合作精神、推進份額改革。中國大陸也願意繼續與各方推動國際貨幣體制改革，共同為完善全球經濟治理、維護全球穩定做出努力。1061016
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