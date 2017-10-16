（中央社記者王揚宇台北16日電）男子呂軍億偷軍史館武士刀赴總統府刺傷站哨憲兵，供稱要拿軍刀去斬總統蔡英文，日前遭起訴；案件移審北院，法官今天開庭後認為呂男無固定住居所、有再犯之虞等，裁定羈押。



台北地檢署調查，呂軍億8月18日上午先到五金行及軍用品店買手套、鐵鎚及一面五星旗後，前往軍史館以鐵鎚敲破展示櫃，偷走館藏刻有「南京之役殺一O七人」的武士刀，再前往總統府砍傷站哨憲兵，隨即遭逮捕。



北檢在13日依殺人未遂等罪起訴呂男，具體求刑7年；案件移審至台北地方法院，法官下午開庭裁定羈押目前在押中的呂男。1061016