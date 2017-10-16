（中央社記者黃雅娟台北16日電）「今天早上被夢想叫醒的夥伴們午安！」經濟部「創業型SBIR」創業概念海選計畫評審團評審賴宏誌用宏亮的聲音向55家入選的新創企業問好。經濟部政務次長龔明鑫表示，要從業師跟資金協助新創企業。



經濟部中小企業處今天在經濟部大禮堂舉辦「創業型SBIR（小型企業創新研發計畫）」第一階段創業概念（創意）海選頒獎典禮記者會，頒發入選55家新創企業新台幣60萬元的研發獎勵金，並舉行共同簽約儀式。現場設計新星大道，讓每位新創負責人上台領獎時，享受明星般的閃耀尊榮感覺。



龔明鑫現身頒獎典禮，他說，聽到這次報名海選的新創企業高達1289家，「嚇了一大跳。」今天除了獲獎的55家企業外，經濟部和中小企業處期待從業師跟資金兩方面，能夠協助其餘1000多個新創企業，保有創新的基礎跟火苗，繼續好好長大。



賴宏誌致詞時表示，經濟部中小企業處將SBIR當作一個Brand（品牌）在經營，除了產業在升級轉型之外，政府政策也不斷提升更新，這次的海選就是一個新的開始。



他說，這次參加海選的1289家新創企業，公司年齡最小只有2個月、最大5歲；而公司負責人最年輕僅21歲，最年長高達79歲，可以說是一種「全齡創業」。



經濟部中小企業處長吳明機在頒獎典禮上回憶報名截止最後一天，現場差點暴動，1289家新創企業就怕趕不上下午5時的截止時間，這次創意海選就算放到全世界也是非常獨特的活動。「創業型SBIR」分為三個階段，創意海選、創新擇優及創業拔尖，第一階段補助60萬元，第二、三階段最高補助200萬元及300萬元。



吳明機說，除了報名家數創新高，創意海選也是第一次使用的新方式，評審團年齡平均在45歲以下，全都具備產業背景。根據統計，成立公司平均5年會倒閉一半，創新型可能機率更高，吳明機鼓勵現場入選的55家新創企業，走在創業道路上需要很大的勇氣跟毅力，「創意海選只是一個開始」。1061016