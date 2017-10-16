（中央社永珍16日綜合外電報導）寮國警方表示，台商蘇文天本月7日在首都永珍西凱達博區（Sikhottabong）施工中的購物中心西開廣場（Sikhay Plaza）遭到殺害，兩名凶手是外籍人士。



「永珍時報」（Vientiane Times）臉書寫道，永珍警察局辦公室主任中校強洪（Chanhom Keosoulaxay）表示，官員已經成立特別小組調查這起事件，也已於8日發現重要證據。



他表示：「我們發現一輛嫌疑人的摩托車和部分重要證據，引導我們認定凶手是外籍人士。」



官員正與其他國家的警方以及鄰國官員合作追查凶手下落。



死者蘇文天在寮國經商多年，是預定年底開幕的西開廣場購物中心老闆，目前購物中心仍在施工中。



據說案發當天蘇文天正在購物中心後方停休旅車，開後車門協助母親下車時，遭兩名騎乘摩托車的男子槍擊，身中12槍斃命。據信蘇文天是因為商業糾紛遭到殺害。（譯者：中央社李佩珊）1061016