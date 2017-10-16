（中央社雪梨16日綜合外電報導）廉價航空公司亞洲航空（AirAsia）一架原訂從澳洲飛往印尼的班機昨天因為失去艙壓緊急折返迫降，離譜的是，機上空服員非但沒有安撫乘客情緒，反而比乘客還要驚慌失措。



法新社和美聯社報導，亞航表示，這架編號QZ535的客機昨天從伯斯（Perth）出發後遭遇「技術性問題」；澳洲媒體報導，飛機起飛25分鐘後從9753公尺高空急墜至3048公尺，乘客頭頂氧氣面罩立刻掉落。



網路流傳的影片顯示，當時機上警鈴大作，憂慮無助的乘客戴著氧氣面罩，空服員大喊要乘客做出防撞姿勢（brace position）。



乘客李亞（Leah）含淚告訴第九電視台（Channel Nine）：「我拿起手機傳訊息給家人，希望他們能收到。真是太恐怖了。」



她還說：「當時我們大家差不多都在互相道別，真的很沮喪絕望。」



另一名乘客艾斯鳩（Clare Askew）告訴記者，由於空服員驚聲尖叫，看起來充滿淚水又驚恐，讓機上恐慌升級。



艾斯鳩說：「我們希望他們安撫情緒，卻得不到任何安慰，甚至因為他們表現得太過驚慌失措，反而讓我們更加擔憂。」



乘客貝里（Mark Bailey）告訴第七頻道（Seven Network），空服員當時尖叫「緊急，緊急」，根本「歇斯底里」。



他還說：「在那之前機上本來並沒有恐慌，後來大家都驚慌失措了。」



另一名度假遊客表示，當時擔憂加劇，不知道發生什麼事。她說：「我們不知道發生什麼事，因為機上所有的錄音廣播什麼語言都有，就是沒有英語。」



亞航為這場驚魂記致歉，只說是因為「技術問題」，並沒有說明原因。



亞航透過聲明表示：「乘客和組員安全是我們的優先考量。亞航為造成的任何不便向乘客致歉。」（譯者：中央社李佩珊）1061016