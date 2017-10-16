（中央社記者陳朝福高雄16日電）高雄海關12日在高雄港查獲運油船涉走私香菸，5天來連日趕工搬運清點，今天全數自艙底取出共554多萬包，是高雄港有史來查獲最大宗香菸走私案；查緝人員說，「搬到歪腰」。



財政部關務署高雄關會同警政署高雄港務警察總隊12日於高雄港第49號浮筒，登船查獲這艘運油船涉走私未稅香菸，由於初步查出數量龐大，且都藏匿艙底密窩，搬運清點不易，將運油船移泊到高雄港第7號碼頭。



查緝人員說，除了高雄關和高雄港警人力，並有海巡隊員人力支援，連日來不眠不休漏夜趕工搬運，至今天下午才全數清點完成達554萬7820包，腰都快斷了。



這是高雄港有史來最大宗香菸走私案，初估市值逾新台幣2億元，全案依違反海關緝私條例及菸酒管理法查扣，並追查貨主。1061016