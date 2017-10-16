加泰隆尼亞獨立危機 西班牙股市走低中央社 (2017-10-16 16:38)
（中央社米蘭16日綜合外電報導）加泰隆尼亞危機的不穩定性，加上再生能源公司Siemens Gamesa發布獲利警告影響，導致西班牙股市今天走低，拖累穩定的歐洲股市。
西班牙股市IBEX下跌0.7%。泛歐Stoxx 600指數則小漲0.1%，保持在4個月高點附近，因市場對全球成長會消弭日漸加劇的政治擔憂，抱持樂觀態度。
路透社報導，加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）今天沒有澄清他上週是否宣布加泰隆尼亞獨立，這為中央政府接管和直接統治加泰隆尼亞鋪路。
西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）要求普伊格蒙特在今天格林威治時間8時之前澄清意向，如果他堅持要脫離西班牙，19日之前還可以改變心意。倘若他選擇獨立，馬德里將停止加泰隆尼亞自治權。
FXTM首席市場策略師塞德（Hussein Sayed）說：「我們仍不知道這場政治衝突會怎麼結束，但毋庸置疑地，會為歐元帶來下行風險。」（譯者：中央社陳昱婷）1061016
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