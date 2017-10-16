（中央社記者許秩維台北16日電）家扶基金會今天表示，5成家扶扶助家庭平均月收入未達基本工資（新台幣2 萬1009元），平均每月須償還近1萬5000元，逾6成以上收入用來還債，呼籲政府正視貧窮問題。



10月17日是國際消除貧窮日，台灣兒童暨家庭扶助基金會今天發布新聞稿表示，台灣目前約有26萬貧戶（含低收入戶及中低收入戶），家扶扶助家戶中，2/3是低收入戶或中低收入戶，其餘1/3是身處近貧或工作貧窮者等新型態貧窮。



根據家扶社工訪查受助家庭每月的負債金額，須償還2萬元以上占5.6%、須償還1萬元至1萬9999元者占48.9%、1萬元以下者占45.5%，扶助戶平均每月須償還1 萬4561元，最高則超過3萬元。



家扶基金會表示，除了這些還債外，相信還有很多隱晦情形，例如親友間的借貸，對家庭經濟吃緊的弱勢家庭來說，若每戶平均每月須攤還近1萬5000元，已占許多家庭6成以上收入，一個家庭每月僅剩不到1萬元的最基本生活費用，可以想見生活壓力之大。



現行每月基本工資為2萬1009元，家扶基金會指出，從家扶扶助家戶資料顯示，若不含政府補助，16.5%家戶月收入未滿1萬元，12.2%家收入為1萬元至1萬5000 元，21.5%月收入為1萬5000元至2萬元間，50.2%扶助家庭月收入未達基本工資，之所以落入貧窮，原因包括單親、失親、家長健康不佳導致求職困難等。



家扶基金會表示，台灣的社會救助法標準一直被認為比許多已開發國家嚴苛，這反映過去對貧窮的認知，擔心造成太多福利依賴者，卻也導致許多單親、隔代教養、有身心障礙者的家庭未能進入救助輔助系統。



家扶基金會說，希望政府正視貧窮問題，特別是貧窮剝奪許多弱勢兒少進入社會的機會，恐加劇他們未來再落入貧窮的可能性，造成貧窮循環的深淵。1061016