降低事故發生 上海推廣共享單車手語中央社 (2017-10-16 16:36)
（中央社記者陳家倫上海16日電）中國大陸共享單車用戶規模年底預計達到5000萬戶，但大量單車上路也導致事故增多。為規範騎乘安全，相關業者在上海展開「共享單車手語」推廣，左手向左平行伸出就意味要左轉。
共享單車的問世，讓中國大陸又再次迎來「單車時代」。資料顯示，至2017年底，中國大陸的共享單車用戶規模將高達5000萬戶。共享單車已成為中國大陸一線城市的生活必需品，節假日出行少不了它。
新聞晨報今天指出，以剛過去的「十一」長假為例，根據ofo小黃車發布的「2017年十一假期出行數據報告」，小黃車的用戶日均使用次數比平日成長15.4%，更有市民在8天長假中騎行100次。
然而如何規範、文明騎行，也成為了中國大陸關注的一大焦點。上海市自行車行業協會共享單車分會與陸媒及ofo小黃車等共享單車企業，共同推出8種「共享單車手語」。
這8種「共享單車手語」包括，右手握拳高舉，表示停車；左臂平行舉起手掌向下，表示左轉；右臂平行舉起手掌向下，表示右轉；揮動左臂向右避讓，表示左側有障礙物；揮動右臂向左避讓，表示右側有障礙物。
此外，右臂平行上下擺動，表示減速；右臂前後擺動，表示快速通過；共享單車分會還新增「感謝手語」，即伸出大拇指揮動表示「按讚」。
報導說，由於共享單車左邊為後剎，大部分情況下，都應該先剎左邊，因此「共享單車手語」的動作都以右手為主。1061016
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