中新網10月16日電 據日媒報導，鑒於發生了美軍大型運輸直升機在日本沖繩縣東村高江的民用地迫降並起火事故，沖繩縣議會本月16日全會一致表決通過抗議決議案與意見書。

意見書認為，位於高江周邊的美軍直升機起降帶建成后，民用地上空的訓練激增，向日美兩國政府提出了禁用6處起降帶等要求。

據悉，此前一直對起降帶持容認態度的日本自民黨也轉為讚成決議。

據報導，對美國政府等的抗議決議與面向首相安倍晉三等的意見書中，就此次隸屬駐日美軍普天間機場(位於宜野灣市)的CH-53E直升機事故譴責稱距離民宅僅幾百米，「險些釀成縣民被捲入其中的大慘案」。

此外還強調「給不得不與基地比鄰而居生活的縣民造成了猛烈衝擊，當地居民的不安與恐慌難以估量」，還要求美軍機停止在民用地上空實施飛行訓練。

據了解，相當於美軍北部訓練場(位於東村和國頭村)約一半面積的4000公頃左右去年12月歸還了日方。作為歸還時的條件，高江周邊6處新建了直升機起降帶。「魚鷹」運輸機等已開始使用這些起降帶。