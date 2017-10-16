預防失能保活力 銀髮族伸展操活化身心、促健康NOWnews今日新聞 (2017-10-16 16:34)
台灣人口逐漸老化是不爭的事實，相對社區人口老化情形也是日趨普遍，而許多在社區中的長者，因身體機能退化，感到舉步維艱、步態緩慢不穩，因害怕跌倒更不願意走出家門，活動力降低導致身體肌力急速下降容易發生跌倒意外，健康很容易惡化甚至失能。
嘉義市西區衛生所為讓社區不喜歡出門宅、在家中看電視的長者走出戶外，讓他們能活化身心而促進健康，特別結合翠岱里社區，舉辦銀髮族健康防跌運動班，邀請專業運動老師及資深復健師設計以彈力帶、彈力球及椅子進行簡單安全的銀髮族伸展操，讓行動不便、關節退化的長者也能在安全狀態下運動。
西區衛生所主任楊百文醫師表示，65歲以上的年長者預防失能與保持活力是非常重要的，每周至少要有150分鐘以上的中等強度的身體活動，銀髮族運動課程是專門針對長者規劃的運動，運用彈力帶、彈力球運動，既簡單又安全，不僅可以延緩老化及預防早期失智的產生，對血壓、血脂、血糖控制也都很有幫助，規律正確的運動可以維持良好的肌力，到終老都還能夠活動自如、生活自主、自理，讓老年生活變得更有尊嚴。
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