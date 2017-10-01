▲縣長陳光復頒贈榮譽縣民證表彰高雄義大醫院院長杜元坤。（圖／澎湖縣政府提供 , 2017.10 15）

高雄義大醫院院長杜元坤自105年7月開始每個月到澎湖支援醫療服務，開設骨科門診，為鄉親看診，專業醫術獲得民眾肯定，門診掛號往往大排長龍，讓澎湖鄉親免除舟車勞頓之苦，也減少交通住宿費用的支出。為感謝杜院長對澎湖醫療的貢獻與服務，繼借重其醫療專業獲聘為本縣縣政顧問後，15日縣長陳光復頒贈榮譽縣民證表彰其支援澎湖假日門診服務一年多來的付出與努力，守護鄉親健康。

縣府表示，杜元坤院長自105年7月起接受縣府邀請，率領團隊每月定期至澎湖支援醫療服務，視病猶親的熱忱看診服務及精湛骨科專業，佳評如潮，深獲地方鄉親肯定，有國際級權威醫師醫療服務，造福澎湖在地居民，提升鄉親對在地醫療信心度。

陳光復表示，過去十年間，因澎湖醫療能力有限，使得許多鄉親需要遠赴義大醫院尋求杜元坤院長診療，來回奔波往往需要耗費兩天以上，浪費大量的時間、金錢與體力。看到澎湖鄉親的不便，這也使杜院長感受到澎湖鄉親對醫療的迫切，因而讓杜院長發自內心，在無優渥的支援條件下，率領所屬團隊至澎湖支援醫療服務，以免除澎湖鄉親遠赴本島就診舟車勞頓之苦，對於落實醫師動、病人不動之縣府政策有相當助益。

衛生局長陳淑娟表示，杜院長認為澎湖民眾的熱情，就像當地的豔陽一般耀眼，在看診的過程中，可以深刻體會到澎湖民眾的善良和直率。杜院長被這份熱情深深的感動著，希望離島地區的人民也跟台灣本島一樣可以享受到相同的環境資源。支援澎湖醫療服務期間，有許多病人因前次在其他醫院手術後的不舒適，造成身體與心理的負擔，甚至無法工作，也因著杜院長精闢的學識與豐富醫療經驗，讓不少鄉親的疾病確診(其中不乏脊椎損傷癱瘓，脊椎腫瘤，長期受脊椎背痛之苦,上下肢骨折創傷變形，臂神經叢受損，骨髓炎，先天小兒異常...)，協助並親自手術治療 (手術治療已超過百人次)，讓鄉親們生活品質改善，心靈得以舒緩，對生命目標重新燃起希望，回到工作崗位。

杜院長帶領義大醫院的醫療團隊，從定期的義診服務，到更進一步的發展離島在地醫療教育及服務；尤其在2017年，杜院長領導義大醫療體系全心投入承接政府的IDS計畫，把義大醫院的醫療服務及對各離島的民眾衛生教育，當成最重要的工作目標。杜院長希望能將在地經營這數年的豐碩成果，順利交接給當地的醫療團隊。除了從根本上改善澎湖的醫療問題，更要將奉獻服務的精神發揚光大。