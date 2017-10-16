伊軍與庫德交火 美籲避免升高緊張中央廣播電台 (2017-10-16 15:31)
在伊拉克政府軍對北部大城、具主權爭議的基爾庫克(Kirkuk)南部發動攻擊，引發與庫德人的衝突之後，以美國為首的聯軍今天(16日)呼籲伊拉克和庫德族部隊，避免升高緊張。
聯軍發言人、美國陸軍上校狄倫(Ryan Dillon)在推特上表示，聯軍正在密切注意基爾庫克附近的情勢，並呼籲各方避免升高行動。他說，要完成對伊斯蘭國的戰鬥，這才是最大的威脅。
在對抗伊斯蘭國的戰鬥中，美國為首的聯軍同時武裝並訓練了伊拉克聯邦部隊和庫德部隊。儘管今年7月間，伊拉克軍方和庫德族部隊聯手收復北部大城摩蘇爾(Mosul)，但戰事依然持續。
報導指出，伊拉克部隊在15日晚上對基爾庫克南部展開大規模行動，並攻佔了基爾庫克附近的工業地區。庫德斯坦官員表示，他們的部隊持續出現傷亡。
自從庫德斯坦在9月25日通過獨立公投以來，庫德斯坦與伊拉克政府之間的緊張已經升高。
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