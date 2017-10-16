是否獨立 加泰領袖：暫緩2個月並展開對話中央廣播電台 (2017-10-16 15:36)
加泰隆尼亞自治區主席、同時也是獨派領袖普伊格蒙特(Carles Puigdemont)今天(16日)告訴馬德里中央政府，他希望「暫停」2個月的時間走向獨立的步驟，以與馬德里展開對話。
馬德里中央政府要求普伊格蒙特在馬德里時間今天上午之前，澄清是否要獨立一事，普伊格蒙特就這項要求做出上述回應。
普伊格蒙特寫了一封信給西班牙總理拉荷義(Mariano Rajoy)，內容主要是暫緩獨立，並表示「未來2個月，我們的主要目的就是與你們進行對話」。普伊格蒙特並說，他希望儘快與拉荷義碰面。他表示：「我們不要讓情況進一步惡化，帶著善意，面對問題並妥善解決。我們相信一定可以找到一條解決問題的路徑。」
馬德里政府先前已拒絕與加泰隆尼亞就獨立議題進行任何協商。
普伊格蒙特目前陷入窘困局面，他的獨派盟友催促他繼續推動獨立，但是拉荷義揚言若是加泰隆尼亞宣布獨立，將取消加泰隆尼亞的自治，並對是否獨立下達最後通牒。
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