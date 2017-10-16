外傳已經22年不變的台鐵票價即將調漲。對此，交通部長賀陳旦今天(16日)在立法院交通委員會答詢時表示，將在台鐵「落實轉乘優惠、改善票務系統」兩大原則下，才會提報到行政院爭取社會認同，目前並無具體時程表；至於行政院核定後，也還要大約5個月的時間作業，才有辦法正式實施。

立委鄭寶清16日在立法院交通委員會關切台鐵票價是否如外傳即將調漲？賀陳旦答詢表示，台鐵有提出各種方案的建議，但調整的方案才剛送到交通部，交通部將按照程序，除了在內部進行審查外，也會徵詢學者專家的意見，再提報到行政院，初估最快也要到明年才有機會走完行程程序。

不過，立委李昆澤則認為，台鐵調漲票價前，應加強電子票證轉乘優惠的配套措施。賀陳旦則允諾，將在台鐵「落實轉乘優惠、改善票務系統」兩大原則下，才會向行政院提報，爭取社會的認同。賀陳旦說：『(原音)現在真正調整的時間沒有定案。那整個期程如果是照過去的經驗的話，大概是要推到明年了。但在這個之前，我們會先對它的轉乘優惠的落實，以及怎麼樣來改善它現在的票務系統，這兩件服務都做好，把握這兩個原則下呢，我們才能夠來把這個案子提報到行政院去爭取社會的認同。』

李昆澤進一步質詢台鐵局長鹿潔身，如果行政院核定後，還需多久才會正式實施新的票價方案？對此，鹿潔身答詢表示，由於核定後，台鐵還要進行程式修正以及教育訓練等，因此大約還要5個月才可能正式上路。

鹿潔身指出，目前台鐵票務系統已使用13年，第四代新票務系統去年5月由中華電信得標後，預計明年5月完成第一階段功能驗收，後年5月完成第二階段功能驗收，屆時除了可優化訂票系統外，還可杜絕程式掃票、抑制假性訂票需求。至於轉乘優惠，仍須與地方政府協商後，才會有比較明確的方案。