▲王柏融。（圖／吳政紘攝）

亞冠賽中華隊球衣今（16日）正式公布，Lamigo桃猿隊外野手王柏融也出席記者會，被問到去年他在台日賽砲轟日職樂天金鷹王牌投手則本昂大，今年他要如何打，王柏融表示「每個投手我都想打打看。」

王柏融認為，自己還是秉持學習的心態去參賽，他們畢竟都是入選日本國家隊的好手，所以也有一定的實力。

而穿上新球衣，他說：「球衣真的很輕、很舒服，滿好穿的。」

穿上黑色球衣，王柏融呈現出台灣犬的特色「剛毅」、「專注」，可說是這次球衣完全就很符合「大王」的冷靜風格。