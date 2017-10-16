中華職棒／上次砲轟則本昂大 這次王柏融都想對決NOWnews今日新聞 (2017-10-16 16:38)
亞冠賽中華隊球衣今（16日）正式公布，Lamigo桃猿隊外野手王柏融也出席記者會，被問到去年他在台日賽砲轟日職樂天金鷹王牌投手則本昂大，今年他要如何打，王柏融表示「每個投手我都想打打看。」
王柏融認為，自己還是秉持學習的心態去參賽，他們畢竟都是入選日本國家隊的好手，所以也有一定的實力。
而穿上新球衣，他說：「球衣真的很輕、很舒服，滿好穿的。」
穿上黑色球衣，王柏融呈現出台灣犬的特色「剛毅」、「專注」，可說是這次球衣完全就很符合「大王」的冷靜風格。
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