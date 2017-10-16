颶風助長 西葡野火9死25傷中央廣播電台 (2017-10-16 15:55)
葡萄牙和西班牙當局今天(16日)表示，在颶風的強風助長下，兩國上週末發生數百起野火，已知最少9人死亡。
葡萄牙民防當局表示，北部和中部的野火造成6人死亡、最少25人受傷，其中多數是消防人員。
西班牙西北部的加利西亞區(Galicia)官員表示，當地不同地區有超過130起野火，已知造成3人死亡，其中2人是因為受困在車上而被燒死。
加利西亞政府表示，受到高溫以及颶風奧菲利雅(Ophelia)的強風助長，野火迅速擴散，但是調查人員也聚焦在是否有人為縱火現象。今天有小降雨預料有助於火勢的撲滅。
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